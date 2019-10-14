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美國會代表團「計劃訪台」遭北京拒發簽證！　議員：只會讓美國更挺台

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▲▼民主黨籍眾議員馬隆尼（Sean Patrick Maloney）。（圖／路透）

▲ 馬隆尼是紐約州第18選舉區選出的美國眾議院議員。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國民主黨籍眾議員馬隆尼（Sean Patrick Maloney）13日在《華爾街日報》撰文指出，本月稍早一支兩黨議員組成的訪問團欲入境中國，北京當局卻以他們也「計畫訪問台灣」為由，拒絕發放簽證。

「中國官員多次向我的工作人員說，只要我取消台灣行，就能得到簽證。」馬隆尼指出，「這是一種簽證勒索，意圖阻礙美國與台灣長久以來的正向往來。」當他們明確表示，不可能取消前往台灣的行程，中國官員便要求他們發表一份聲明，表示支持北京版本的「一中政策」。

馬隆尼表示，台灣證明華人的民主能夠蓬勃發展，無疑讓北京當局受到威脅，「台灣的政治成功挑戰中國共產黨的謊言與藉口。」他以萬豪酒店、聯合航空、達美航空及美國航空等美國大公司在北京壓迫之下矮化台灣為例指出，中國國家主席習近平利用經濟脅迫及軍事壓力，試圖扼殺台灣民主。

馬隆尼指出，中國採取拒發簽證等笨拙的行動強硬施壓，反而將使美國國會更加支持台灣，將在未來幾個月內探討如何讓國會在符合台美共同國家利益的前提下，加強美國對台支持。他說明，有鑑於中國大陸對台灣施加的巨大壓力，這種支持在物質上和道義上都有其必要。且面對中國共產黨的侵略及威權主義，美國必須捍衛民主與自由。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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