華聞快遞／上半年福建省網路零售額同比增長24.5%　大陸全國第6

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》上半年福建省網路零售額同比增長24.5% 大陸全國第6

近年來福建省電子商務飛速發展，2016年全省網路零售額約2100億元（人民幣，下同）；到2018年，全省網路零售額達到3616億元，兩年時間增長了72%。目前福建省網路零售額佔大陸全國網路零售總額的4.16%，排名大陸全國第6。（福建日報）

《北京》前三季度外貿進出口總值22.91萬億元人民幣

大陸海關總署新聞發言人李魁文14日表示，今年前三季度大陸外貿進出口總值22.91萬億元人民幣，比去年同期增長2.8%。其中，出口12.48萬億元，增長5.2%；進口10.43萬億元，下降0.1%；貿易順差2.05萬億元，擴大44.2%。（中新社）

《甘肅》南亞班列快增助力內陸地區拓寬開放渠道

大陸國慶長假剛結束，一批來自廣東、江蘇等地的家電產品在這裡集結後，搭乘南亞公鐵聯運國際貨運班列發往尼泊爾首都加德滿都。數據顯示，今年前8個月，甘肅省南亞班列發運134列，同比增長1.5倍。（新華社）

《青海》青海藏區推廣蠶豆新品種 機械化使生產效率提高20倍

青海大學指出，該校打造的青海省蠶豆產業科技創新平台，先後培育的蠶豆新品種獲豐收，局部地區推廣的機械化生產使生產效率提高20倍以上。2019年，在青海湟中、共和、興海、互助、湟源等蠶豆主產區實施機械化播種、機械化收割和機械化加工，累計示範面積超過萬畝。（中新社）

▲青海蠶豆的機械化生產。（圖／翻攝自《中新社》）

《新疆》新疆多舉措降低社保費率為企業減負逾42億元

為進一步降低企業用工成本，新疆多措並舉落實各項優惠政策，在下調社保費率後，截至9月底共為企業減少社保繳費負擔逾42億元，自今年5月起，新疆將企業職工和機關事業單位職工基本養老保險單位繳費比例由20%降至19%。（新華社）

《北京》63個投資超億元服務業項目落地北京

截至2019年上半年，北京市服務業實現增加值佔全市比重達82.8%。1-8月，全市新設外資企業1117家，同比增長7%；實際利用外資102.7億美元，佔大陸全國實際利用外資總額的11.5%，其中服務業實際利用外資96.1億美元，佔全市的93.6%。（新京報）

《新疆》新疆多舉措降低社保費率為企業減負逾42億元

自今年5月起，新疆將企業職工和機關事業單位職工基本養老保險單位繳費比例由20%降至19%，同時執行延長階段性降低失業保險、工傷保險繳費比例政策，截至9月底，共為企業減少社保繳費負擔42.32億元，其中養老保險、失業保險分別減少繳費負擔26.47億元、13.24億元，工傷保險減少繳費負擔2.61億元。（新華社）

《新疆》超深井鑽井技術鑽出亞洲陸上最深油氣田

中國石化西北油田分公司指出，該公司重點探井順北11井二開順利鑽穿二疊系完鑽，創444.5毫米井眼鑽井5578米最深和365.1毫米套管下至5578米最深、套管重量543噸最重3項大陸國內紀錄。（中新社）

▼順北油氣田。（圖／翻攝自《中新社》）