　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／上半年福建省網路零售額同比增長24.5%　大陸全國第6

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼福建省。（圖／CFP）

▲福建省。（圖／CFP）

《福建》上半年福建省網路零售額同比增長24.5%　大陸全國第6

近年來福建省電子商務飛速發展，2016年全省網路零售額約2100億元（人民幣，下同）；到2018年，全省網路零售額達到3616億元，兩年時間增長了72%。目前福建省網路零售額佔大陸全國網路零售總額的4.16%，排名大陸全國第6。（福建日報）

《北京》前三季度外貿進出口總值22.91萬億元人民幣

大陸海關總署新聞發言人李魁文14日表示，今年前三季度大陸外貿進出口總值22.91萬億元人民幣，比去年同期增長2.8%。其中，出口12.48萬億元，增長5.2%；進口10.43萬億元，下降0.1%；貿易順差2.05萬億元，擴大44.2%。（中新社）

《甘肅》南亞班列快增助力內陸地區拓寬開放渠道

大陸國慶長假剛結束，一批來自廣東、江蘇等地的家電產品在這裡集結後，搭乘南亞公鐵聯運國際貨運班列發往尼泊爾首都加德滿都。數據顯示，今年前8個月，甘肅省南亞班列發運134列，同比增長1.5倍。（新華社）

《青海》青海藏區推廣蠶豆新品種 機械化使生產效率提高20倍

青海大學指出，該校打造的青海省蠶豆產業科技創新平台，先後培育的蠶豆新品種獲豐收，局部地區推廣的機械化生產使生產效率提高20倍以上。2019年，在青海湟中、共和、興海、互助、湟源等蠶豆主產區實施機械化播種、機械化收割和機械化加工，累計示範面積超過萬畝。（中新社）

▲青海蠶豆的機械化生產。（圖／翻攝自《中新社》）

▲青海蠶豆的機械化生產。（圖／翻攝自《中新社》）

《新疆》新疆多舉措降低社保費率為企業減負逾42億元

為進一步降低企業用工成本，新疆多措並舉落實各項優惠政策，在下調社保費率後，截至9月底共為企業減少社保繳費負擔逾42億元，自今年5月起，新疆將企業職工和機關事業單位職工基本養老保險單位繳費比例由20%降至19%。（新華社）

《北京》63個投資超億元服務業項目落地北京

截至2019年上半年，北京市服務業實現增加值佔全市比重達82.8%。1-8月，全市新設外資企業1117家，同比增長7%；實際利用外資102.7億美元，佔大陸全國實際利用外資總額的11.5%，其中服務業實際利用外資96.1億美元，佔全市的93.6%。（新京報）

《新疆》新疆多舉措降低社保費率為企業減負逾42億元

自今年5月起，新疆將企業職工和機關事業單位職工基本養老保險單位繳費比例由20%降至19%，同時執行延長階段性降低失業保險、工傷保險繳費比例政策，截至9月底，共為企業減少社保繳費負擔42.32億元，其中養老保險、失業保險分別減少繳費負擔26.47億元、13.24億元，工傷保險減少繳費負擔2.61億元。（新華社）

《新疆》超深井鑽井技術鑽出亞洲陸上最深油氣田

中國石化西北油田分公司指出，該公司重點探井順北11井二開順利鑽穿二疊系完鑽，創444.5毫米井眼鑽井5578米最深和365.1毫米套管下至5578米最深、套管重量543噸最重3項大陸國內紀錄。（中新社）

▼順北油氣田。（圖／翻攝自《中新社》）

▲順北油氣田。（圖／翻攝自《中新社》）

ET快訊
勞動部開罰Uber Eats、熊貓「金額曝光」！平台與外送員
雪莉最後身影曝光！輕生前一天還在拍廣告「瞇眼露齒燦笑」
畫面曝光！新莊熊貓外送員遭闖紅燈休旅車「撞飛騰空翻一圈」　民
諾貝爾經濟學獎「史上第2位女性出爐」　3學者獲獎
雪莉鏡頭前淚崩：我被愛過也傷害過！深夜開直播「1萬人看她哭」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

傳港府再引《緊急法》　港媒：林鄭隨時授權警隊一哥組「特別任務警察」

值日生沒倒垃圾！教務主任逼10學生「吃下肚」　學校辯：是氣話沒強迫

排便驚見「麵條狀」白蟲　他治療後再拉「2.9公尺」活體...醫揭關鍵原因

情侶凌晨「相約殉情」！傻女友「守諾跳河」溺斃…他反悔逃跑判罰入監4年

香港15歲女生變全裸浮屍！　警方稱拍到生前「赤腳走向海」...學生要求公開

華聞快遞／上半年福建省網路零售額同比增長24.5%　大陸全國第6

30歲IT男「眼睛中風」…右眼突然失明送醫搶救4hrs！醫歎氣：太常滑手機了

石油換新生！伊拉克日供10萬桶「黑金」　中國協助重建基礎設施

郭姓男友人手機掉河裡壞掉！　她可憐幫刷卡「秒賠1.5萬」：後悔了

1萬噸廚被豬肉剛投放　陸10月上旬生豬價格上漲4.8%

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

傳港府再引《緊急法》　港媒：林鄭隨時授權警隊一哥組「特別任務警察」

值日生沒倒垃圾！教務主任逼10學生「吃下肚」　學校辯：是氣話沒強迫

排便驚見「麵條狀」白蟲　他治療後再拉「2.9公尺」活體...醫揭關鍵原因

情侶凌晨「相約殉情」！傻女友「守諾跳河」溺斃…他反悔逃跑判罰入監4年

香港15歲女生變全裸浮屍！　警方稱拍到生前「赤腳走向海」...學生要求公開

華聞快遞／上半年福建省網路零售額同比增長24.5%　大陸全國第6

30歲IT男「眼睛中風」…右眼突然失明送醫搶救4hrs！醫歎氣：太常滑手機了

石油換新生！伊拉克日供10萬桶「黑金」　中國協助重建基礎設施

郭姓男友人手機掉河裡壞掉！　她可憐幫刷卡「秒賠1.5萬」：後悔了

1萬噸廚被豬肉剛投放　陸10月上旬生豬價格上漲4.8%

愛犬走失12年飼主「天天到收容所問」　終在1600KM外相聚

月經少喝茶！營養師曝「減輕下腹轟炸」飲食攻略...大姨媽必痛千萬要看

中職／很燙手！　統一獅6年換6位總教練

包裹來了快去拿！　拉拉燦笑搖電臀...秒懂狂奔搶「收貨」

不甩最差情境模擬！大巨蛋7度闖都審　防災模擬修正通過

48校長被問是否相信蔡英文學歷　總統府：陳學聖在羞辱自己立委職權

世足資格賽／陳浩瑋旅外3月還未進球仍適應　有機會想踢全運會

柯佳嬿《想見你》穿越1998年　「小鮮肉」施柏宇尷尬：我才2歲

外送平台讓生意爆紅？業者親揭殘酷真相「根本做白工」：自己請外送員就好

女曬祖傳訂婚鑽戒　網友：史上最醜「長得像門把」

色按摩師「無懼男友在隔壁」強迫性侵　女大生淚訴：嚇到不敢叫V1

大陸熱門新聞

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

嫩妹喝醉溺斃！警「自殺結案」遭家屬打臉

雙寶媽月經正常來！竟測出「懷孕8個月」

鄱陽湖大枯水　千年遺跡落星墩重見陽光

女高中生健檢　醫看報告「深夜衝她家」

住月子中心　10天後寶寶「6次腰椎穿刺」

任正非：華為鴻蒙兩三年內可追上蘋果系統

歷經4小時　運送港版女神像登獅子山

十八區罷買變多區大衝突致73人送醫

港警被示威者割頸　2人立刻被逮

2歲男童小便爆痛　竟是GG暴嵌「乳白玉米粒」

陸媒：廈門金門「通橋」已有初步方案

港珠澳大橋總設計師：建台海通道很有信心

示威者飛踢港警　疑搶奪槍支

更多熱門

相關新聞

前三季度中美雙邊外貿總值2.75萬億元人民幣

大陸海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文14日表示，今年前三季度中美雙邊外貿總值是2.75萬億元人民幣（下同），年增率下降10.3%，占同期中國外貿總值的12%。其中，中國對美出口2.13萬億元，下降6%，自美進口6194.2億元，下降22.5%。

前9月洋浦港口吞吐量同比增長22%

大興國際機場600萬平方公尺將全部5G覆蓋

房地產經紀機構違規3次　將被禁止房源「上網」

陸「互聯網+」大學生雙創大賽去年最高年收入破2億人民幣

關鍵字：

華聞快遞

讀者迴響

發燒話題

韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 眼霜 金鐘獎 南方澳 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

快訊／雪莉驚傳身亡！

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

韓媒確認「雪莉上吊輕生」！

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成咬牙認：她是瘋子

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」　後續曝光

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

禮生旗袍胸前開岔　一鞠躬氣氛秒和平

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面