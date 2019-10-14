空品不良時期揚塵瀰漫　台南環保局提升洗掃量能37％因應

▲台南市環保局為了對抗空品惡化情形，要求洗掃機具單位提升作業量能，增幅高達37％，藉由大力度路面清洗作業，達到守護台南市空氣品質之目標。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

近日因東北季風帶來大量境外污染物，影響全台灣空氣品質甚鉅，台南市環保局為了對抗空品惡化情形，啟動多項管制措施，其中更要求洗掃機具單位提升作業量能，增幅高達37％，藉由大力度路面清洗作業，達到守護台南市空氣品質之目標。

環保局指出，每年10月至隔年3月正式進入空品不良好發季節，中南部皆位於東北季風之背風面，由於背風面尾流風速較弱，導致污染物蓄積後不易擴散，當污染物蓄積後未進行清除，常藉由強盛季風吹拂或車行氣流帶起，進而形成空品惡化現象；據環保局統計台南市PM10排放來源結果顯示，車行揚塵為重大來源之一，所佔比例高達17.4％。

道路洗掃作業是目前因應車行揚塵最有效的方式，統計本市歷年洗掃街後之街塵負荷量變化情形，洗掃街作業去除街道揚塵效率約佔60~61％，於街塵負荷量較高區域，去除比例更可高達81％，為降低空品不良季節時蓄積污染物對民眾健康之危害，環保局要求各機具洗掃單位提升作業量能，洗街車由每月4500公里之作業量提升至每月6200公里以上，掃街車於接獲空品不良通知後，機動性提升作業量能，整體提升比例高達37％。

環保局長林淵淙表示，依環保署減量公式推估，於空品不良時期可削減總懸浮微粒（TSP）2724公噸、PM10 513公噸、PM2.5 119公噸；為更有效降低車行揚塵衍生影響，環保局除提升整體量能之外，更全面擴大洗掃機具之作業區域，涵蓋本市各行政區重點道路、農耕髒污案件好發區域、營建工地週邊等易衍生車行揚塵路段。

台南市長黃偉哲非常重視空氣品質的問題，時刻督促市府團隊完善對不良期間的對策，也極力肯定環保局為台南市環境維護付出的辛勞；環保局長林淵淙表示，維護空品環保局本就責無旁貸，但呼籲各級企業可踴躍參與道路洗掃認養工作，一同為維護本市空品盡一份心力。