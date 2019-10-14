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登山鐵道崩塌…溫泉勝地箱根全線停運　「富士山名所」蘆之湖氾濫成災

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記者林瑩真／編譯

神奈川縣箱根町一直是日本旅遊勝地，包括知名的箱根溫泉，以及可觀賞富士山的「富士山名所」蘆之湖。不過受強颱哈吉貝影響，箱根的登山電車崩塌，箱根海賊船的碼頭也被淹沒，災情嚴重。

綜合日媒報導，強颱哈吉貝此次帶來超過1000毫米的雨量，重創關東地區，長野縣、埼玉縣都成為重災區，其他各地也傳出淹水災情。

箱根町同樣也受到影響，不只登山鐵道沿線都發生崩塌情況，導致小田原至箱根湯本、箱根湯本至強羅的登山電車，以及強羅至早雲山的登山纜車通通停運，幾乎等於全線無法運行。

另一方面，箱根町蘆之湖則因為大雨氾濫，淹沒了當地碼頭及棧道，連周圍的道路、停車場也有淹水情況，讓觀光船中心完全無法營運。當地居民也說，「住在這裡30年以上，也是第一次看到蘆之湖氾濫」。

報導指出，由於災情尚在確認中，修理及重建作業都無法開始，若旅客預計前往當地旅遊，還是先確定交通、景點是否有開放，避免撲空。

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