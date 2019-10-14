溫馨送暖「關懷享好家」　台南環保局轉送弱勢家庭家具

▲台南市環保局提出「關懷享好家」計畫，提供購置藏金閣平價區家具優惠、轉送服務。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局為延續推動關懷弱勢社會公益，並擴大關懷視野至低收入戶、中低收入戶、中低收老人生活津貼及身心障礙者，推出「關懷享好家」計畫，提供購置藏金閣平價區家具優惠、轉送服務。

環保局說，為提升藏金閣社會價值，回收的二手家具修復再利用除供拍賣外，2015年起更與勞工局及社會局合作建置公益平台，免費提供所轉介弱勢家庭所需要的平價區家具，目前已媒合了55個家庭，提供110件家具，幫助建立良好的家庭環境，享有家具好使用。

今年為配合黃偉哲市長關懷弱勢政策，擴大服務對象至低收入戶、中低收入戶、中低收老人生活津貼及身心障礙者，所需的藏金閣平價區家具享有優惠折扣服務，一年免費送2件家具，2件以上者以2折購買。

弱勢家庭持社會局及勞工局轉介文件，低收入戶、中低收入戶、中低收老人生活津貼及身心障礙者持本市公所核發證明文件或手冊及申請人身分證、印章，或委託他人代購買者，委託人應持代申請人身分證明文件影本及委託書，可向藏金閣提出平價區家具優惠服務申請。

環保局長林淵淙表示，符合資格設籍本市並實際居住本市之民眾，可預先至藏金閣（東區府東街41巷6號）挑選合適家具後提出申請，相關服務諮詢專線06-2352011。

市長黃偉哲說，藏金閣平價區家具有置物櫃、椅子、桌子、沙發…等多種 類型家具，可提供本市之弱勢家庭、低收入戶、中低收入戶、中低收老人生活津貼及身心障礙者，優惠享好家具服務，紓緩家庭經濟壓力，減少生活困擾，培養家庭人員身心健全發展，有家的幸福與安定感。