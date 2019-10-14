台中女鬼全裸哭「我好冷」！10年後開棺驗屍　上香時3支香全部斷掉

圖文／鏡週刊

2005年9月，台中市一中商圈知名美食攤商「香腸王」沈聯旺（61歲）家暴同居謝姓女友，目擊謝女被施暴的「小美」，因有靈異體質，之後便經常夢見一個全身赤裸的女子對著她喊「我好冷」，她多次半夜驚醒，全身起雞皮疙瘩，沒想到竟然因而揭開10年前的殺人棄屍案，讓已成枯骨的無名屍沉冤昭雪。

這起沉冤10年的命案，謝女供稱，有一天，沈聯旺將羅愛珍迷昏，全身赤裸用棉被捆著，載到她住處樓下，說：「妳要交代，我給你」，然後，她目睹沈聯旺棄屍過程。幸好當時檢察官不准火葬，10年後開棺驗屍，說也奇怪，謝女上香時，三支香全部斷掉，她知道死者不原諒她，嚇得跪地求饒。

謝女告訴警方，10年前，有天晚上，沈聯旺駕著貨車，把她叫到樓下，她見到貨車車廂裡，昏迷的羅愛珍全身赤裸，裹著棉被，沈聯旺說：「妳不是要我給你交代，好，今天我就給你」。

途中沈聯旺告訴謝女，他在酒裡摻安眠藥，讓羅愛珍喝了，這時，也不曉得羅女死活，就將車子開到彰化縣和美鎮偏僻的「洋仔厝大排」，趁四下無人，直接將全裸的羅愛珍丟進圳溝裡。謝女目睹整個過程，嚇得魂不附體，她不願幫忙，也不敢勸阻，之後，每當她想離去，沈聯旺就恐嚇說要「丟掉她」！

▲羅愛珍是「香腸王」創始元老，她曾為沈聯旺與取締攤位的警察衝突。（翻攝畫面）

有了謝女的供詞，還必須找到屍體，否則根本沒辦法把香腸王列為犯罪嫌疑人，於是連偵傑調閱警方的「無名屍查詢系統」，發現在謝女供稱的地點，十年來只有一具女屍被發現，可是，登錄時間是2015年，於是被排除。

連偵傑轉而拜訪羅愛珍前夫，並採集兩人獨生子的DNA，比對刑事局建立的DNA檔案，這一比對之下，才知道原來一開始排除的女屍，就是羅愛珍，可能是承辦人員筆誤，把2005打成2015。

▲比對DNA之後，檢察官下令開棺驗屍，讓含冤十年的無名女屍沉冤昭雪。（翻攝畫面）

當年曾經參與相驗的法醫高大成說，撈起的女浮屍，身上無明顯外傷，確認生前落水，因全身浮腫、腐爛，無法採集指紋比對身分，加上死者全身赤裸，周邊卻遍尋不著衣物，研判不是自殺就是被餵食藥物後推落大排，所以採土葬，避免火化破壞跡證。

檢察官下令開棺驗屍，奇怪的事情發生了，負責開棺取骨骸「土公仔」與到場蒐證的警員，燒香拜拜都沒事，謝喜璇一插三炷香，卻立刻斷掉，她知道死者對她仍有怨念，馬上下跪祈求原諒。

連偵傑告訴記者，冥冥中善惡自有報應，當初謝女被丟進大排裡，因全身赤裸，檢察官認定是他殺，交辦彰化縣警局某刑警偵查，但他漫不經心，當一般無名屍處理。

此外，警政署也曾在羅愛珍兄長跨海陳情後，命太平分局調查，但承辦人員敷衍了事，這兩名警察，後來都因案被撤職，離開警界。連偵傑說，當然是這兩名同仁行為不端才會出事，但或許是無形的力量導致東窗事發，也說不定。

▲小隊長連偵傑到「師姐」辦事處泡茶，意外接手偵辦十年前命案。

案經台中地院審理，雖然香腸王矢口否認到底，但法官認為，謝女從未在彰化居住，卻能明確說出被丟入大排內的是裸體女屍、羅女落水地點，且通過測謊，加上羅女被撈起時經法醫驗屍，確認生前落水，採信謝女證詞，判處香腸王徒刑14年。



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