「今年我罵國民黨法院跑不完」！　館長氣炸PO文：2020絕對全面抵制你

▲館長因法院跑不完怒PO文，「2020全面抵制國民黨」。（圖／翻攝自館長成吉思汗youtube）

記者戴若涵／綜合報導

知名網紅館長陳之漢向來關心時事，對看不慣的事物也是砲火猛烈！他14日凌晨在臉書感嘆「自由民主」的重要性。他表示，2019年罵國民黨法院跑不完，還被潑糞抹黑，怒轟「2020絕對全面抵制國民黨」。

2018年底九合一大選前，館長曾與國民黨諸多候選人同框直播，包括從上任前就爭議不斷的高雄市長韓國瑜，而後卻因諸多原因對國民黨砲火連連。他14日凌晨2時許，在臉書粉絲專頁PO文，直說「去年我罵蔡英文甚麼都沒發生，英文說你不是第一個罵我，也不是最後一個罵我，這就是自由民主！」

「今年我罵國民黨法院跑不完」，館長無奈提到，自己遭抹黑生意，開業場地也被說不合法，「潑屎的、挑戰的、抹黑的都來說我小英狗」，他忍不住痛批，「國民黨嘴中的民主就是告死民眾，國民黨口中的自由就是讓你生意做不下去，在野就這麼囂張執政還得了！」

文末館長更誓言，「2020我絕對全面抵制你這沒有品的政黨！！！」

▲館長臉書PO文。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

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