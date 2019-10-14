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係數太嚴格？大巨蛋電腦模擬跑不完　今再闖都審會拚過關

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▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

▲遠雄大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

大巨蛋14日下午將再度進入台北市都市設計審議委員會闖關。長期關心大巨蛋的前都發局長林洲民指出，8月遠雄稱「最差情境參數跑到當機」，但此次問題仍未解決，即便遠雄關閉一個子參數，仍要花1小時模擬才疏散完畢，不符合8分鐘離開座位、15分鐘離場的規定，「『都市避難防災電腦模擬』，再一次的，又是一份『未完成的』、『不！及！格！的報告』」。

對於林洲民的質疑，台北市都發局長黃景茂表示，模擬軟體已設定「最平均參數」，若設定最佳或最差情境，都不合理；至於大巨蛋是否必須通過電腦模擬「最差情境」？黃景茂回說，參數都是提供參考。遠雄集團發言人楊舜欽則說，都審會都有明確記錄，「電腦模擬就是參考用，不是審查依據，而是調整依據」，英國公司也回函，卻認是因為「設定不當」導致係數衝突。

▲議會工務委員會視察大巨蛋。（圖／記者陳家祥攝）

▲大巨蛋已見球場「雛形」。（圖／記者陳家祥攝）

林洲民在臉書指出，遠雄明知「防災避難電腦」無法通過，但在報告第194頁中提出的解決方案竟是「妥善引導與安撫、訓練有素的引導人員」云云，質疑世界上哪個大型場館當災難發生時，所有人無法在8分鐘離開座位席及15分鐘離開場舘完成疏散，居然公然説可以靠「妥善引導與安撫」來疏導人流。

而關於情境模擬，林洲民說，英方認為電腦模擬並非當機，而是模擬速度很緩慢，主因之一是遠雄的建築設計有問題或模擬人數過多所致。另外，遠雄推稱因為最差模式情境的參數設定過於嚴苛，導致電腦會當機，但遠雄調整了其中的一個參數把「impatient調為Off」，也就是假設群眾是有耐性的，「在此種『非最差模式情境』下，電腦模擬完成了，其結果是總模擬時間超過一小時」。

林洲民說，在『非最差模式情境』下的，遠雄的模擬早已不符「8 分鐘離開座位席」與「15分鐘離開場館」的標準，更不用說在最差模式情境的模擬了。

林洲民指出，遠雄一直對外宣稱「最佳情境」或所謂「軟體預設情境」可以通過時間（8 分鐘與15分鐘）設定標準，然而此2種情境設定，似乎把活生生的人當成機器人（人不會相互溝通、不會返回找人、災害一發生不須時間判斷馬上疏散避難），且對環境很熟悉，試問此種模擬貼近現實嗎？
 

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