「恐怖前男友」落網了！1個月瘋狂刺爆18顆輪胎　正妹落淚：好聚好散

▲前男友不甘分手，女子愛車屢遭人刺破胎、噴漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓女子與前男友分手後，她的汽車輪胎一再被刺破，一個月就換了18顆輪胎，她怒向高雄、屏東警局報案，懷疑是「恐怖前男友」報復。警方受理後隨即展開偵辦，於11、12日查獲林姓主嫌以及陳姓嫌犯到案，訊後依刑法恐嚇、毀損罪以及違反保護令罪移送高雄地檢署偵辦。

▲林姓主嫌落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳嫌落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡女指控，前男友在分手後還頻頻騷擾，考量安全問題，只好申請保護令，沒想到申請保護令後，蔡女卻意外發現座車經常破胎，從8月18日到9月20日，一共被刺破18顆輪胎，且車身還被惡意噴漆，破胎地點從住家、公司到屏東母親家都有，懷疑自己的行蹤被掌握；9月20日，蔡女回屏東，再被刺破輪胎，車子進場維修後，在保險桿下找到追蹤器，警方表示，這是「人頭卡」，難以追查。

▲保險桿下追蹤器。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過整起案件有了進一步的發展，蔡女於10月10日再到新興分局提供前男友林嫌錄音檔案等事證，警方比對錄音檔案和監視器後，鎖定林男和陳男，並成立專案小組於10月11、12日將林男和陳男逮捕到案，並起獲犯案工具鑽子和衣服。

林嫌坦承，將犯案工具交給陳嫌，並提供車號以及車輛停放位置，分別在8、9月間到三民區、楠梓區、前金區、屏東縣內埔鄉等地，以鑽子刺破蔡女座車輪胎以及對車子噴漆；不過針對於蔡女座車安裝追蹤器，卻沒有承認，警方將持續追查是否有共犯。

▲犯案工具。（圖／記者許宥孺翻攝）

因蔡女座車持續遭惡意破壞，嚴重侵害生命財產安全，警方訊後依刑法恐嚇、毀損罪以及違反保護令移送高雄地檢署偵辦，林姓主嫌已由法院裁定羈押。

蔡女得知前男友被羈押後表示，心裡深深得嘆了一口長氣，我哭了，這段時間隨時保持警備狀態的我，終於能放鬆下來，我知道經過這段恐懼的生活，短時間內心無法恢復平靜，我會去克服，我是一個活生生的例子，希望談感情的人不管分與合都能夠好聚好散，不要傷害彼此。