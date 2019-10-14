　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「恐怖前男友」落網了！1個月瘋狂刺爆18顆輪胎　正妹落淚：好聚好散

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲前男友不甘分手，女子愛車屢遭人刺破胎、噴漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲前男友不甘分手，女子愛車屢遭人刺破胎、噴漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一名蔡姓女子與前男友分手後，她的汽車輪胎一再被刺破，一個月就換了18顆輪胎，她怒向高雄、屏東警局報案，懷疑是「恐怖前男友」報復。警方受理後隨即展開偵辦，於11、12日查獲林姓主嫌以及陳姓嫌犯到案，訊後依刑法恐嚇、毀損罪以及違反保護令罪移送高雄地檢署偵辦。

▲林姓主嫌落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲林姓主嫌落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳嫌落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳嫌落網。（圖／記者許宥孺翻攝）

蔡女指控，前男友在分手後還頻頻騷擾，考量安全問題，只好申請保護令，沒想到申請保護令後，蔡女卻意外發現座車經常破胎，從8月18日到9月20日，一共被刺破18顆輪胎，且車身還被惡意噴漆，破胎地點從住家、公司到屏東母親家都有，懷疑自己的行蹤被掌握；9月20日，蔡女回屏東，再被刺破輪胎，車子進場維修後，在保險桿下找到追蹤器，警方表示，這是「人頭卡」，難以追查。

▲▼前男友不甘分手，女子愛車屢遭人刺破胎、噴漆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲保險桿下追蹤器。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過整起案件有了進一步的發展，蔡女於10月10日再到新興分局提供前男友林嫌錄音檔案等事證，警方比對錄音檔案和監視器後，鎖定林男和陳男，並成立專案小組於10月11、12日將林男和陳男逮捕到案，並起獲犯案工具鑽子和衣服。

林嫌坦承，將犯案工具交給陳嫌，並提供車號以及車輛停放位置，分別在8、9月間到三民區、楠梓區、前金區、屏東縣內埔鄉等地，以鑽子刺破蔡女座車輪胎以及對車子噴漆；不過針對於蔡女座車安裝追蹤器，卻沒有承認，警方將持續追查是否有共犯。

▲犯案工具。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲犯案工具。（圖／記者許宥孺翻攝）

因蔡女座車持續遭惡意破壞，嚴重侵害生命財產安全，警方訊後依刑法恐嚇、毀損罪以及違反保護令移送高雄地檢署偵辦，林姓主嫌已由法院裁定羈押。

蔡女得知前男友被羈押後表示，心裡深深得嘆了一口長氣，我哭了，這段時間隨時保持警備狀態的我，終於能放鬆下來，我知道經過這段恐懼的生活，短時間內心無法恢復平靜，我會去克服，我是一個活生生的例子，希望談感情的人不管分與合都能夠好聚好散，不要傷害彼此。

ET快訊
他48歲被減薪怒辭職！拿不到退休金還待業1年　教你「預防減薪
雙車夾殺影片曝！士林20歲UberEats外送員「車縫搏命」
被王瞳呼巴掌狂羞辱！艾成認：她是瘋子　「私下真實個性」被挖
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「恐怖前男友」落網了！1個月瘋狂刺爆18顆輪胎　正妹落淚：好聚好散

雙車夾撞畫面曝！20歲Uber Eats外送員車縫搏命　腹部大量出血慘死街頭

「正義魔人」打死人　遺孀批竟以為死者是遊民才打人

4天連假後上課首日！彰化建新國小「飲水機悶燒」　機器焦黑一片

快訊／中和12歲女國中生「不想上學」！清晨自8F墜樓全身骨折命危

台中女鬼自救破10年凶案！全裸哭「我好冷」　仙姑助她拿「冥旨」到陽間復仇

「摩鐵避萬安演習」OL泣遭鹹豬手　一杯「事後咖啡」結局神逆轉

16歲少女清明節嘗禁果懷孕！20歲男「負責到底」　她求情：等他出獄就訂婚

剛談完26K債務糾紛　8人深夜路邊聊天突遭砍...3人傷

12歲女網約墜愛河　2次後認清25歲男「只要身體」…怒分手遭嚇：公開裸照　

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

明道苦等10個月試第一場戲遭待定！　輸給24歲小鮮肉哽咽落淚了...

哈吉貝強襲！長野縣空拍照超駭人　救援直升機失誤...老婦40m高空墜

他塞超緊婚紗化身「最美新娘」新郎一轉頭崩潰笑壞：你哪位？

士林Uber Eats送餐員被轎車追撞　前後汽車夾擊...急救仍宣告不治

隨身攜腳踏車座墊、遭室友捏Ｘ頭　街訪世新大學新生VS老鳥搞笑互動

「恐怖前男友」落網了！1個月瘋狂刺爆18顆輪胎　正妹落淚：好聚好散

雙車夾撞畫面曝！20歲Uber Eats外送員車縫搏命　腹部大量出血慘死街頭

「正義魔人」打死人　遺孀批竟以為死者是遊民才打人

4天連假後上課首日！彰化建新國小「飲水機悶燒」　機器焦黑一片

快訊／中和12歲女國中生「不想上學」！清晨自8F墜樓全身骨折命危

台中女鬼自救破10年凶案！全裸哭「我好冷」　仙姑助她拿「冥旨」到陽間復仇

「摩鐵避萬安演習」OL泣遭鹹豬手　一杯「事後咖啡」結局神逆轉

16歲少女清明節嘗禁果懷孕！20歲男「負責到底」　她求情：等他出獄就訂婚

剛談完26K債務糾紛　8人深夜路邊聊天突遭砍...3人傷

12歲女網約墜愛河　2次後認清25歲男「只要身體」…怒分手遭嚇：公開裸照　

「妃妃的養成日誌」　陳亭妃首推連載漫畫

揭開韓妞偽素顏「4招」　把男友電到不要不要的！

台中小媽媽路邊抱哭嬰「能借我100嗎」後續曝光　爸打給台北暖男台主

登山鐵道崩塌…溫泉勝地箱根全線停運　「富士山名所」蘆之湖氾濫成災

雲端最前線／16日正式請假！韓國瑜號召青年助選

還記得A.N.JELL樂團嗎？韓劇《原來是美男》播出10年了！

後腦疑中布袋彈！NOW新聞台車長旺角警署外被制伏　遭綁手扣查2小時

人生的「意外旅程」讓我陪你一起走過！「雀巢健康科學」X 四分衛阿山唱出照護者心聲

張忠謀再任APEC代表　經長沈榮津：盼協助爭取CPTPP

6人病情嚴重！十八區罷買變多區大衝突致73人送醫　最年幼14歲　

社會熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

快訊／中和12歲女國中生墜樓命危

陳沂嗆國軍不起訴　國防部：謾罵國軍不足取

外送員士林遭撞慘死　Uber Eats回應了

快訊／機車轉彎突失控！高中女「頸動脈破裂」亡

新竹小三買半票搭台鐵　被「查出」婚外情

清明節嘗禁果懷孕　16歲少女求法官別關20歲男友

狼約12歲女「旅館啪2次」她提分手遭恐嚇

膠筏下有手　漁民嚇：翻開見女屍

訪人間仙境捲入漩渦　老師成冷屍

火車站撿到悠遊卡　超市消費189元代價2萬

更多熱門

相關新聞

韓國瑜向總統下戰帖　陳致中酸：先來備詢

國民黨總統參選人韓國瑜國政顧問團13日上午對總統蔡英文下戰帖，邀請蔡英文進行兩岸政策辯論。對此，民進黨籍高雄市議員陳致中13日晚間於臉書發文，回嗆韓國瑜，「韓市長不用急，候選人一定會辦辯論會，小英也不會落跑請假！倒是說，韓國瑜先來議會備詢吧！」

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

他長期值大夜班中風！公司：沒照顧好自己

懷疑女友搞曖昧！醋男逼跳觀景台　底下是懸崖她嚇壞

遭棄荔枝園全身爬滿蟻　女嬰萌樣曝光

關鍵字：

高雄恐怖情人屏東恐嚇毀損違反保護令

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝

蔡依林票價飆10萬！她搶票成功「3閨蜜秒私訊」瞬間心涼：看清了

嘉義最狂停車法！遊覽車尾懸空

阿伯鐵鍊拖出「兇萌惡犬」網融化

「頭髮牙齒還卡在欄杆上」超商女店員騎車自撞護欄慘死

女模塞棉條工作　下半身慘遭截肢

71歲阿公還是超猛！娶29歲嫩妻女星「3個月秒當爸」

18縣市強風特報　北東轉涼「連下一整周」降雨熱區出爐

女大生酒醉！閨蜜扶起給2男Ｏ…隔日竟溺斃亡

高市府公務員上台轟韓：天天講X話

台中女鬼自救擒凶！全裸哭「我好冷」到陽間助警復仇

嫩妹喝醉溺斃！警「自殺結案」遭家屬打臉

3天2外送員遭撞亡　勞動部要推新法

即／士林Uber Eats「外送ing」遭撞　送醫不治

膽小獒犬「要弟保護」才安心吃飯

更多

最夯影音

更多
4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的

4男缺1安全帽直接路邊幹走一頂！　車牌+臉超清晰苦主：我做監視器的
街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

街頭表演！眼鏡男投3塊「賞一巴掌」 他錯愕回敬被讚爆：想痛哭一場

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

更新了嗎？ios13 隱藏功能公開 激推游標瞬移＋網頁完整截圖！

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

麻吉林智文台上突然脫衣　超大胸肌...全場尖叫翻!!!

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

紙容器≠紙類...大部分人都丟錯了！　他們「靠腰」再重新分類40噸回收物

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面