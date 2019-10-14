建台海通道很有信心！港珠澳大橋總設計師：有能力解決技術問題

▲港珠澳大橋。（圖／視覺中國）

記者馬叔安／綜合報導

港珠澳大橋總設計師孟凡超13日表示，「港珠澳大橋建成後，我們對建設台海大通道很有信心，我們有能力解決這一超級跨海通道的工程技術問題」，台灣海峽大通道應該沿著港珠澳大橋大型化、工廠化、標準化、裝配化的理念來建設。目前連接大陸和金門、馬祖的榕馬大橋與廈金大橋，正處於前期研究論證階段。

《新華社》報導，兩岸40餘名專家學者13日在福州就台灣海峽通道的工程技術等議題展開研討，與會的孟凡超認為，台灣海峽通道既要考慮公路運輸需求，也要考慮鐵路運輸需求，公鐵通道可以採用不同的方式分建。

金門縣政府工務處副處長黃儒新認為，廈金生活圈已然成型，今年廈金海上直航客流預計可達200萬人次。金門縣政府方面期望能為廈金生活圈提供更穩定的交通運輸系統，目前正委托相關單位對廈金大橋進行基礎性調研。

陸方於今年初明確提出，兩岸要應通盡通，提升經貿合作暢通、基礎設施聯通、能源資源互通、行業標準共通，可以率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋。

▲金門與廈門通水儀式現場。（圖／記者馬叔安攝）

《央視新聞》報導，馬祖距離福建福州大約20公里，台灣金門與福建廈門的最近距離不到5公里。從2004年起，廈門至金門的廈金大橋建設的前期研究論證就已啟動，而在今年年初，福州至馬祖的榕馬大橋建設的前期研究論證也已展開。

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