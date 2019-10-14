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【第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽】聯手5校共同發起！總獎金30萬元

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▲▼第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽。

▲總獎金30萬元，報名至12月11日截止。

東森集團近年來積極發展產學合作，為鼓勵傳播、設計相關科系學生創意設計交流與發掘新生代創意設計人才，東森新媒體控股公司與世新大學、政治大學、台灣藝術大學、輔仁大學、實踐大學共同發起【第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽】，自即日起開始線上報名，歡迎全國各大專院校(含科大、技職院校)傳播、設計相關院所/科系組隊報名參加。

東森新媒體控股公司總經理陳安祥表示，這次的活動不希望只是設計一面牆、或一個燈箱，而是希望師生能共同發揮創意，為台北捷運車站做整體策展規劃，成為民眾的打卡點和日常遊憩場所。本次的活動遴選台北捷運國父紀念館、古亭站、公館站等人潮多的站體作為設計的主體，參賽團隊可以從寵物、節慶、環保等主題擇一來設計，得獎的前三名可以獲得新台幣10萬、5萬和3萬元的獎金之外，另外也設置「最佳人氣」、「最佳視覺創意」和「最佳科技應用」等獎項以及指導教授獎勵金合計30萬元。

陳安祥表示，這次活動更特別的是，前三名還有機會獲得額外獎勵，包含得獎作品安排在捷運車站露實際展出的機會、得獎團隊獲得優先加入東森新媒體視創團隊的機會，同時，得獎團隊還能為所屬學校爭光，獲得免費於捷運台北車站上刊燈箱廣宣校務的機會。，活動贊助單位東森自然美生物科技股份有限公司並額外提供了100組超效保濕旅行組以及400組超效保濕試用包組作為入圍和參與獎品，讓參賽師生都可以容光煥發地參加本次競賽。

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此外，為確保投稿作品的原創性，本次競賽限定參賽隊伍需由一位指導教授偕同一至四位學生組隊參賽，期待參賽團隊能發揮創意思維，盡情為捷運車站策展設計以增添全新色彩。本次競賽線上報名時間為即日起至12月11日(三)止，截止報名後，自12月12日（四）至2020年1月6日（一）開始進行網路票選，並在2020年元月進行評審決選，預計於元月中旬公布得獎名單，歡迎全國大專院校傳播、設計相關科系師生踴躍組隊報名參加，更多資訊請至活動網站查詢(https://events.ettoday.net/metroaward2019/)。

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