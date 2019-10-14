女兒坦白遭叔叔性侵！　狼父「換自己上」洩慾到懷孕再逼她交男友

▲ 父母離異後，少女開始遭到父親性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼南加里曼丹省班賈爾巴魯（Banjarbaru）日前發生一起殘忍的性侵案，一名50歲男子與妻子離婚後數度性侵16歲的親生女兒，導致女兒懷孕後，更要求女兒趕緊交男朋友，企圖逃避責任。

雅加達椰子網（Coconuts Jakarta）8日報導，男嫌與前妻在2017年離婚，2人的女兒則決定留在父親身邊。這名少女某天鼓起勇氣向父親坦承，小時候曾遭叔叔性侵，讓她感到非常羞愧，未料父親發現她不是處女後，竟以此事威脅她。男子此後多次強迫女兒與他發生關係，否則就要將她曾被性侵的事情告訴她母親。

不久後，少女懷孕了，而她腹中孩子的父親極有可能就是她自己的父親。班賈爾巴魯警察局局長指出，男子得知女兒懷孕後要求她交個男朋友，讓對方為她肚子裡的孩子負責。

眼見女兒經過2個月還是沒有交到男朋友，心急的男嫌便將她介紹給自己已經57歲的男性友人，還命令女兒和這名男子做愛至少2次。警方說明，男嫌要求受害者「服務」他的朋友，就可以謊稱女兒懷的不是他的孩子。

16歲的少女最後流產，男嫌有如放下心頭大石，意圖繼續將女兒留在身邊當成洩慾工具。但少女再也無法忍受而離家，事件才跟著曝光。