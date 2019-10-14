想洩慾卻沒錢！他傳LINE跟好友借...等2hrs「忍不住」硬上　還討摩鐵加時費

▲他嫖妓沒錢竟硬上，還向對方討摩鐵加時費1000元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者戴若涵／台中報導

台中市一名劉姓男子透過網路約一名媽媽花花（化名）到摩鐵進行性交易，2人談妥以3小時1萬元的價格交易。碰面時，花花要求先付款再運動，但劉男身上錢不夠，只好向朋友借款，沒想到傻等2小時卻被放鳥，色慾薰心的他竟硬上花花，還伸手向花花要1000元的加時費。法院依強制性交罪判劉男3年3月有期徒刑。可上訴。

根據判決書，劉男2017年12月2日利用手機上網約花花到台中一間摩鐵開房。花花下午3時許到場後，告知劉男需先付款，劉男驚覺身上現金不夠，只好傳LINE給朋友借錢，沒想到友人竟虛應一場，根本沒打算借錢。

劉男等了2個多小時後獸性大發，乾脆硬上花花。他先是將花花手上的手機搶走丟到床上，花花見狀嚇到，質問「為什麼要丟我的手機？」劉男隨即將她強壓在床上，強吻臉部、脖子，花花不斷掙扎想逃離劉男魔爪，卻被出手狂毆，造成身體多處受傷。過程中花花奮力抵抗，使勁狠咬劉男，想拿回手機報警，卻仍被性侵得逞。劉男完事後，還向花花討1000元的房間加時費。

花花為撫養2個身心障礙的孩子、繳房租、生活費、保母費從事這行，卻碰到這樣的客人，讓她不甘受辱提告。劉男在法院審理時辯稱，他擔心花花設局仙人跳才會摔對方的手機，強調是合意性交易，另外，是因被花花出口狠咬，才會一時情急出手毆打。

但台中地方法院認為，花花身上多處受傷，可知是劉男強制性交，還是累犯，判他有期徒刑3年3月。全案上訴二審後，遭法院駁回。仍可上訴。

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