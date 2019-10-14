她掀開馬桶蓋驚見「蛇獵食鼠」駭人畫面...嚇PO網「我該怎麼辦？」

▲一早剛睡醒就看到蛇，你會如何？（圖／達志影像／示意圖）

實習記者崔子柔／綜合報導

住在澳洲惠特菲爾德（Whitfield）的女子珍娜（Jana Engler），一早上廁所時，發現一條小蟒蛇在她的馬桶裡，當時牠還緊吞著一隻小老鼠。一早看到蛇獵食鼠的畫面，讓珍娜非常害怕，立刻拍照上傳到臉書向親友求助「我該怎麼辦？」。不過當捕蛇專家來到現場時，小蟒蛇已經逃走不見蹤影了。

據《每日郵報》報導，12日早上，35歲的糕點師傅珍娜走進浴室準備洗漱，當時她迷迷糊糊走到廁所旁，卻在馬桶裡看到一條小蟒蛇，而且這條蛇還用身體緊緊纏著一隻老鼠，一旁還有另一隻死掉的老鼠。看到這驚人的獵食畫面讓珍娜瞬間嚇醒，於是拿起手機立刻拍照。為了不讓小蟒蛇跑掉，珍娜拍完照後就立刻離開浴室，並且把門縫給堵住，並在臉書發文求助「我該怎麼辦？」

隨後，珍娜請來了捕蛇專家幫忙處理，不過當捕蛇專家到達現場時，這條小蟒蛇早已不見蹤影了。捕蛇專家還用吹風機試著將馬桶邊緣加熱，看看蟒蛇是否藏匿其中，但還是一無所獲。專家推測，小蟒蛇可能是在追捕老鼠的過程中，從房子下方的管道進來浴室。最後沒有成功捕捉到牠，讓珍娜十分擔心那條蛇哪天又會再度出現。

據了解，這是惠特菲爾德10月以來第二次有居民在廁所馬桶發現蛇了，10月4日也有一名女子在馬桶看見2條水蟒。

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