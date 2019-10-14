6人病情嚴重！十八區罷買變多區大衝突致73人送醫　最年幼14歲　

▲反修例風波引發的警民衝突13日再在多區上演。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

反修例風波引發的警民衝突13日再在多區上演，根據醫管局數字，截至今早（14日）7時半，在昨日的人群聚集事件中，有54男19女送院，年齡在14至73歲之間，分別送14間醫院救治。其中，5男1女情況嚴重、26男6女情況穩定或滿意、3男2女情況未知，20男10女已出院。

據《香港01》報導，反修例行動持續遍地開花，有網民 13日發起十八區商場「罷鷲」行動，在下午1時開始行動。昨日，香港仔中心、上環信德中心、將軍澳POPCORN、九龍塘又一城、九龍灣德福廣場、西九龍圓方等地都有示威者聚集。

晚上，多區發生警民衝突，將軍溪一名蒙面黑衣男子被懷疑是由警員喬裝，慘遭示威者圍毆後頭破血流，其後被搜出有伸縮警棍。在旺角，示威者多次向旺角警署投擲汽油彈。今天，警方沒有出動「重裝備」如水炮車等，連催淚彈也相對較少施放，變陣改以「步兵」為主，在各區提早出擊驅散及拘捕違法示威者。

▲▼十八區罷買變多區大衝突致73人送醫。（圖／路透）

此外，香港警方在官方臉書指稱，有警員13日下午在港鐵觀塘站處理刑事毀壞案時，遭一名示威者從後方持利器突襲割頸，受傷流血被送往聯合醫院。

港警表示，警員被示威者以利器從後方突襲割頸，所幸送醫救治時意識清醒，「警方即時在現場拘捕2人」，由於示威者行徑嚴重威脅警務人員安全，「以利器襲擊可以致命，警方必定全力追究。」

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