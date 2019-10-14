後腦疑中布袋彈！NOW新聞台車長旺角警署外被制伏　遭綁手扣查2小時

▲NOW新聞台的採訪車車長後腦中彈。（圖／翻攝自香港電台）

記者鄭思楠／綜合報導

香港反送中示威活動至今仍不斷持續。旺角警署14日凌晨1時半傳出槍聲，一名NOW新聞台的採訪車車長正要開走採訪車時，疑中布袋彈受傷！據了解，當時該名車長已表明身份，但仍被警員用索帶綁住雙手，並於凌晨4時獲救護車由警署送院救治。

據《香港01》報導，當晚，一名NOW新聞台的採訪車車長聽到槍聲，立即走向停泊在太子道西與通菜街交界、近警署處的採訪車，打算將車駛走。

期間，聽到現場再有槍聲傳出，車長即跌坐在地上用手掩住頭部。突然有防暴警員從警署衝出，將他雙手用索帶綁住，押入警署。他4點才由救護車從警署送往廣華醫院救治，期間是清醒狀態，但額頭、手及腳受傷。

事發後，多名防暴警員阻止NOW新聞台記者，以及其他記者靠近NOW採訪車，並用強光電筒照向記者及鏡頭，再用盾牌及長槍驅趕，有警員更以胡椒噴劑指向在場記者，約15分鐘後撤入警署內。

根據NOW新聞台報導，當時，見到該台車長疑後腦位置中布袋彈受傷， NOW新聞台攝影師上前表明為同事，但被多名防暴警員驅趕。該名車長報稱後腦中彈受傷腫起，右下巴骨裂、前額也受傷。

此外，開槍事件前，據悉有人曾在通菜街一面的警署外牆擲汽油彈，但暫未知是否與此事有關。

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