無意間幫到脫北者！陸男遭公安嚴刑拷問　逃亡紐西蘭獲永久居留權

▲ 北京當局若獲報有脫北者便會將其遣返回北韓。（圖／路透社）

記者陳宛貞／編譯

紐西蘭國家廣播電台（RNZ）當地時間11日報導，中國一名男子在友人的請託之下無意間協助了叛逃北韓的脫北者，因此被當局逮捕，在嚴刑拷問等迫害之下逃往紐西蘭。

報導指出，住在北韓及中國邊境一處村莊的該名男子將包括2名兒童的4名脫北者一行人帶到1000公里外的中國內陸地區，不僅面臨中國當局的高壓調查，也被北韓特工跟蹤，因此逃往紐西蘭。

紐西蘭司法部移民與保護特別法庭（IPT）日前在奧克蘭開庭，審理男子的申請案，他的經歷才跟著曝光。法庭判斷，男子若回到中國可能面臨監禁及嚴刑拷問，因此賦予他紐西蘭的永久居留權。

據報導，事發當時男子友人拜託他開車載自己從北韓來的小舅子去醫院，他抵達約定地點後便看見一行4人，其中一名小孩病重需要就醫，請他載他們到1000公里外的地方。男子接受他們的請求，開車載他們抵達目的地。

律師指出，男子因此需接受公安局調查，且第一輪調查結束後幾天在路上遇到各種狀況，包括有陌生的北韓人擋住他的去路或包圍他。幾天後他接到公安局的通知，前往接受第二輪調查，而當局拷問的方式也更加殘忍，逼迫他坐在「老虎凳」上或「搭拱橋」7至8小時。

第二輪調查一結束，男子的兒子便勸他趕緊離開中國，逃到紐西蘭。為隱匿行蹤，他2018年1月在國內換乘多班飛機，再飛往紐西蘭。男子抵達當地後，在房東的協助之下找到律師，提出難民申請。