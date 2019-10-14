罷韓里長被酸會連任嗎？她穿「溜之大吉」黑T現身回嗆：沒當選也沒關係

▲公民割草辦假日論壇，罷韓里長沈秀玲也現身支持。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達、廖安莘／高雄報導

高雄公民割草行動13日發起公民假日論壇活動，開放民眾登記上台發言，宣洩對韓市長的不滿和憤怒。曾當面嗆過韓國瑜的「罷韓里長」沈秀玲也現身力挺活動，她透露有韓粉里民透過朋友帶話嗆她「要好自為之」、「三年後會連任嗎？」她霸氣回覆「為了民主，為了高雄的市政，就算3年後沒當選里長也沒關係！」

高雄公民割草行動13日下午在三民公園圓形廣場舉辦公民假日論壇，三民區正興里里長沈秀玲也來支持活動上台短講。沈秀玲穿著一身黑，黑色T恤上貼著印有「苦民所苦？睡到中午！」的A4紙，她大聲的說：「聽說啦！若沒意外，我們後天就沒有市長了！」然後問台下民眾：「你們會在意有沒有市長嗎？」民眾異口同聲回：「不會！」

沈秀玲還說「今天10月13日還有12天，他（韓國瑜）滿10個月」並表示從上任到現在高雄沒有市長在執政，隨後又問民眾：「因為他準備怎樣？」民眾回「選總統！」她怒把貼在T恤上的A4紙撕掉，上面印有「溜之大吉」字樣，並怒嗆：「溜之大吉！他要溜了啦！」

沈秀玲表示，她是三民區86個里長中，唯一成立罷韓連署站的里長，她還說，雖然有很多人支持她，甚至從美國打電話、寄明信片鼓勵，但卻也有里民不認同她，透過身邊的人帶話嗆她「要好自為之」、「三年後會連任嗎？」隨後她霸氣回覆「為了民主，為了高雄的市政，就算3年後沒當選里長也沒關係！」

▲沈秀玲的黑色T恤上貼著印有「苦民所苦？睡到中午！」的A4紙。（圖／記者洪正達攝）

▲公民割草行動舉辦假日論壇。（圖／記者洪正達攝）



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