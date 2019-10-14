「中國已開始採購大量美農產品！」　川普推特連發：美中關係非常好

▲ 儘管川普透露中方已大量採購美國的農產品，但並未提供任何數據佐證。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

美中達成第一階段貿易協議，原定15日上調關稅的措施確定暫緩。對此，總統川普13日發推特表示，依據美中協議的一部分，中國已經開始採購大量美國農產品，並不是等到3、4周簽署協議後才展開。

美媒NBC報導，美中貿易談判達成第一階段協議，川普11日透露中方的採購總額將達400億至500億美元。到了13日，他再度發推文強調，美中關係非常好，且美中第二階段的貿易協商很快就會展開。

「我和中國達成的協議是，他們會立即開始大量採購我們的農產品，並非等待3、4周簽署協議之後，他們已經開始了」，川普提到，待第一階段協議的部分完成後，會直接進入第二階段，「我同意10月15日這天，不把關稅從25%調高至30%，就維持在25%…第一階段協議將會很快完成並簽署！」

報導指出，儘管川普政府10月份對中關稅暫緩上調，但12月15日的新一輪關稅是取消或延後仍是未知數。

My deal with China is that they will IMMEDIATELY start buying very large quantities of our Agricultural Product, not wait until the deal is signed over the next 3 or 4 weeks. THEY HAVE ALREADY STARTED! Likewise financial services and other deal aspects, start preparing.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019