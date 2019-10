「中國已開始採購大量美農產品！」　川普推特連發：美中關係非常好

▲ 儘管川普透露中方已大量採購美國的農產品,但並未提供任何數據佐證。(圖/路透社)

記者詹雅婷/綜合報導

美中達成第一階段貿易協議,原定15日上調關稅的措施確定暫緩。對此,總統川普13日發推特表示,依據美中協議的一部分,中國已經開始採購大量美國農產品,並不是等到3、4周簽署協議後才展開。

美媒NBC報導,美中貿易談判達成第一階段協議,川普11日透露中方的採購總額將達400億至500億美元。到了13日,他再度發推文強調,美中關係非常好,且美中第二階段的貿易協商很快就會展開。

「我和中國達成的協議是,他們會立即開始大量採購我們的農產品,並非等待3、4周簽署協議之後,他們已經開始了」,川普提到,待第一階段協議的部分完成後,會直接進入第二階段,「我同意10月15日這天,不把關稅從25%調高至30%,就維持在25%…第一階段協議將會很快完成並簽署!」

報導指出,儘管川普政府10月份對中關稅暫緩上調,但12月15日的新一輪關稅是取消或延後仍是未知數。

My deal with China is that they will IMMEDIATELY start buying very large quantities of our Agricultural Product, not wait until the deal is signed over the next 3 or 4 weeks. THEY HAVE ALREADY STARTED! Likewise financial services and other deal aspects, start preparing....