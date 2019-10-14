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同梯搬基隆營區「穿大地迷彩服的是誰」　經理問完6人嚇逃：唯一軍中最毛事

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陸軍、募兵、國軍、當兵、阿兵哥、特戰。（圖／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

▲國軍已全數換發數位迷彩服。（圖／資料照／翻攝國防部發言人臉書粉絲專頁）

記者陳俊宏／綜合報導

一名退伍網友分享當兵時的親身經歷故事，當時他的一名有靈異體質的同梯詢問，「剛剛在旁邊那個穿大地迷彩的人是誰啊」，後來一問6人嚇到立刻起身回到新營區，「這是唯一我在軍中遇到最毛的事情。」

原PO近日在「靈異公社」臉書社團發文說，他在基隆某營區當兵，當時營區正在搬遷，「因為一個營區的東西真的多到靠北，我們花了近一個月的時間，才陸續將舊營區的東西搬到新營區。」

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原PO表示，當營區東西搬得差不多時，伙房器具需等到煮完飯後才能搬；某天晚上等伙房都收拾完後，他和一名軍官、一名駕駛及三名同梯共6人，將5台會在熱炒店看到的那種銀色冰箱準備搬至新營區放。

原PO指出，搬完後摸魚聊天大約20分鐘，當時全隊已換發數位迷彩服，準備出發去新營區時，一名常被鬼壓床、有靈異體質的同梯問，「欸，OOO，我們不是全部換發數位迷彩服了嗎？啊剛剛在旁邊那個穿大地迷彩的人是誰啊？」

▼以前新兵穿大地迷彩服進行刺槍術。（圖／資料照／翻攝國防部後備指揮部）

新兵／當兵／操課／士兵（圖／翻攝自國防部後備指揮部）

「因為我是營部的經理，我當下還沒反應過來」，原PO反問，「早就全換了啊，怎麼可能會有大地迷彩啊？而且整個營區過來的就只有我們六個人而已啊。」

原PO回憶，同梯堅持真的看到有一人穿大地迷彩在旁邊看他們搬，本來還想叫他過來搬，但看起來是老兵，所以不敢叫，那時他們才一兵；他立刻問另外兩名同梯，「某某說剛剛旁邊有站人耶，你們有看到嗎」，都獲得「沒有」的回覆。

「當下立馬毛了起來，再去問駕駛跟軍官，也堅持說沒有」，原PO表示，「我們六人都嚇到了，立刻起身回新營區。事後我們回想那應該是以前的伙房學長，看到我們在搬新營區，因此回來探望一下，這是唯一我在軍中遇到最毛的事情。」

有網友看完也想起自己的經歷，「我也遇過站哨看到穿大地迷彩的軍官，還以為來查哨，結果很接近我的時候憑空消失⋯」還有人好奇，「軍中鬼故事都很常遇到，但你說的營區是靠近哪呀？基隆營區真的不多。」

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