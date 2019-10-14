擺脫「過分依賴印度」　尼泊爾與中國達成建設鐵路協議

▲習近平離開加德滿都啟程回北京。（圖／新華社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國大陸國家主席習近平13日在尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu），與該國總理奧利會談，外界密切關注兩國的鐵路建設是否會有進一步發展。對此，《路透》引述中國官員消息，稱「雙方達成興建中尼鐵路和隧道等多項協議」。實際上，70公里長的中尼鐵路將西藏吉隆（Gyiron）與加德滿都連接起來，是該國最有野心的基礎設施項目之一。

習近平11至13日分別前往印度進行第二次非正式會晤，並對尼泊爾進行國是訪問，於昨（13）日返回北京。中共中央政治局委員、中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部部長王毅，全國政協副主席、發改委主任何立峰等陪同人員同機抵達。

▲尼泊爾總統班達里在機場為習近平舉行歡送儀式。（圖／新華社）

《路透》指出，中國團隊已針對這項計劃進行初步研究，而中尼鐵路計劃是為了配合「一帶一路」倡議，而「一帶一路」是習近平指標性的外交和貿易推動計劃。此外，雙方擬議興建28公里長的公路隧道，將使從加德滿都到中國邊界距離縮短超過一半，省時又省錢。

尼泊爾基礎建設與交通部發言人賈瓦利（Rajeshor Gyawali）就表示，中國現在將針對鐵路計劃進行可行性研究，並協助建造公路隧道，當尼泊爾面對邊境封鎖時，有關設施將提供替代貿易路線。

實際上，印度曾在2015年至2016年封鎖與尼泊爾的邊境多月，導致尼泊爾的燃料和藥物嚴重短缺，且其佔有尼泊爾近2/3對外貿易額，是對方的唯一燃料供應源，因此尼泊爾一直設法提高與中國的連通性。

此外，尼泊爾是中國與印度間的天然緩衝區，兩國都爭取加強對尼泊爾的影響力，雙雙投資這個喜馬拉雅王國的基礎建設，而習近平是22年來第一位出訪該國的中國國家主席，他此行雙方官員共簽署20項協議，內容還涵蓋貿易、水資源供應和傳統藥物。

▼「中尼鐵路」為拉日鐵路的延伸（圖／翻攝自中新網）