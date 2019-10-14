石油換新生！伊拉克日供10萬桶「黑金」　中國協助重建基礎設施

▲伊拉克爆發反政府示威，截至6日已釀成至少99人死亡，將近4000人受傷。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

飽受戰火摧殘的伊拉克仍陷入紛擾，其總理馬帝（Adel Abdul Mahdi）就於上月訪華，希望與中國擴大合作關係。專注於中東時事的媒體Al-Monitor日前指出，兩國正式啟動了「石油換重建」項目，根據協議，中國公司參與伊拉克基礎設施重建工作，伊拉克則承諾每天向對方提供10萬桶石油。

報導指出，經過3年的戰爭，伊拉克需要880億美元的資金修復和發展基礎建設。馬帝表示，包括這項新協議在內，伊拉克每日石油產量的約20％將出口到中國，「我們（與北京）同意建立一個聯合投資基金，石油資金將為該其提供資金，另外亦要求中方不要壟斷境內實施的項目，而應與國際公司合作。

報導稱，事實上，早在2015年，中伊之間就簽署過類似的協議，時任石油部長的馬帝簽署了「一帶一路」倡議書，以原油換取投資、重建和發展項目。從那之後，中國參與了近百個項目的建設，但後來因伊拉克緊張的政治和安全局勢，以及內閣改組而停止。

根據統計，中國在伊拉克的投資總額達到200億美元，主要集中在能源部門，以跨國公司合作或獨立投資的方式發展能源產業，兩國的貿易額亦達到300億美元，其中150億是中國進口的石油。

▲習近平在北京人民大會堂會見伊拉克總理邁赫迪。（圖／新華社）

馬帝本人亦在9月底訪華並於大陸國家主席習近平進行交流。他表示，在當今世界格局中，中國是維護世界和平、穩定、和諧的一個重要支柱，伊拉克歷經戰爭與內亂，由衷感謝中國對伊反恐和重建給予的寶貴支持；伊方願在共建「一帶一路」框架內深化兩國各領域務實合作，積極致力於緩和地區緊張局勢，避免戰爭，願同中方加強溝通協調。