情侶凌晨「相約殉情」！傻女友「守諾跳河」溺斃…他反悔逃跑判罰入監4年

▲情侶吵架在所難免。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

四川省廣元市一對情侶去年8月發生激烈爭吵，由男友提出一起自殺，隨後深夜駕車來到河邊。女友不久之後平靜跳入河中，當場溺斃！而男友看到女友跳下慘死後，竟立馬反悔，落荒而逃駕車離開。目前，他因故意殺人罪被判處入監四年三個月。

據《紅星新聞》報導，高姓女友是四川廣元市利州區人，2014年7月離婚後，長期在寶輪鎮居住，後來認識了開店的李姓男子，不久發展為情侶關係。兩人2018年8月9日晚因感情糾紛，在租屋內發生爭吵和抓扯後，頓感「精神壓力太大」，由李男提出一同去死。

不久，見女友守諾跳河溺亡，李男嚇瘋後悔當場逃跑，也沒有進行施救，甚至沒有報警。他離開後，內心深感不安，擔心自己承擔責任，隨後來到寶輪派出所報警，但並沒有如實陳述事發經過，而是向警方求助，謊稱「女朋友吵架後離開，現下落不明。」

寶輪派出所接警後迅速開展調查但未果，同時要求李男繼續查找女友下落並及時告知情況。當天，高女家人發現女兒失蹤後，多次找到或打電話給李男詢問去向，但都遭對方隱瞞。因為久久未能找到高女下落，家人11日13時許來到李男店中逼問，這時才被告知女孩已於10日凌晨跳河自殺。

▲四川一堆情侶爭吵後，相約殉情。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

之後，李男被警方逮捕，交代了整個事情經過。經廣元市利州區法院7月2日判決，他犯故意殺人罪，判處有期徒刑四年三個月。

法院認為，兩人相約自殺，李男駕車到案發地，與被害人相繼下車，隨後非但不勸阻，還持續言語刺激對方，在被害人跳橋後，明知自己不救助極有可能導致對方溺水死亡，還是未採取任何救助行為便離開案發現場，「罪過形式表現為間接故意，已構成故意殺人罪，應依法追究其刑事責任。」

但法院認為，由於被害人是成年人，應當知道跳河可能造成的嚴重後果，仍執意跳下，對自己死亡後果存在一定過錯，所以可以減輕對李男的處罰。此外，法院還表示，他故意殺人的動機和主觀惡性程度較輕，被逮捕後也如實交代自己的全部罪行，具有坦白情節，所以可從輕處罰。

我該答應女友嗎？

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