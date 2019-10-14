被笑黑鬼！8歲男童「狂抓皮膚」刮出滿身抓痕皮屑：看起來比較白

▲英國8歲混血男童受到種族歧視，故意在身體刮出皮屑「看起來白一點」。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳美依／綜合外電報導

英國康瓦耳（Cornwall）一名8歲混血男童芬利（Finley Sullivan）時常被同學嘲笑「黑鬼」、「回去非洲老家」，因此時常故意反覆抓著皮膚，刮出皮屑和一條條抓痕，「這樣看起來會白一點。」媽媽科琳（Colleen Robinson）表示，兒子在學校總是因為膚色被欺負，母子走在街上也會被訕笑騷擾。

根據《鏡報》，芬利第一次遇到類似經歷時才1年級，「另一個孩子叫我『愚蠢的非洲人』，然後就打我。人們會對我說『N開頭的字眼』，說我應該回到非洲老家，那裡才是我的歸屬。」

Finley Sullivan is only 8 but has already been subjected to horrendous racial abuse 由 Metro 發佈於 2019年10月13日 星期日

芬利說，有時候不想擦乳液保濕，讓皮膚變得乾燥，產生皮屑，「看起來顏色比較淡」。他提到，「我會在皮膚上畫出好幾條白線，試圖看起來白一點。人們會盯著我看，沒有問我就亂摸我的頭髮。」

芬利坦言，同學的反應讓他「覺得很傷心又很難過」，「我很喜歡當一個混血兒，只是別人對我歧視的時候我不喜歡，那讓我感覺自己格格不入。」

根據《太陽報》，媽媽科琳（Colleen Robinson）表示，兒子有時會走到戶外，盯著地板，因為太害怕又被欺負。她有一次推著嬰兒車和芬利走在街上，一個陌生男人一直看著他們，並且發出奇怪的聲音，「芬利說，『我知道他是在對我發出聲音，因為我看起來像是一隻猴子。』」

▲芬利在學校時常因為膚色而被嘲笑。（示意圖／取自免費圖庫photoAC）

Metro報導，芬利的父親出生於烏干達，20歲時逃到盧安達（Rwanda），從1994年盧安達大屠殺倖存，在紅十字會的幫助之下定居英國。科琳出生於英國肯特郡（Kent），她說，康瓦耳地區幾乎沒有其他膚色的人，「我們彷彿必須躲起來生活。」

科琳坦言，有時候很想逃離，可是丈夫已經在當地經營生意，努力生活，「這一切沒這麼簡單。我很厭倦人們完全沒有進步，好像回到過去一樣。」她呼籲學校多開設歷史課程，對抗種族歧視，「我們想要大聲說出這些經歷，如此一來，其他飽受種族歧視的受害者也許能夠挺身站出來，知道他們並不孤單。」

