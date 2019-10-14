BMW打滑撞凹「自動呼叫救護車」　14歲男孩「頭骨破裂」驚險救回一命！

▲英國一名男孩車禍重傷，幸好車輛自動呼叫救護車，救回一命 。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者吳美依／綜合外電報導

來自英國謝菲爾德（Sheffield）的布萊德利（Bradley Duke）發生嚴重車禍，頭骨撞破，脊椎骨折，當場失去意識。他所乘坐的BMW打滑撞凹，但是安全機制立刻被觸發，自動撥打999呼叫救護車。據了解，男孩及時接受治療，目前正在康復中。醫生表示，如果當初晚了幾分鐘到院，傷者可能就會喪命。

40歲的克萊兒（Claire Duke）於2017年1月駕駛一輛2014年款的BMW 3系列，載送兒子布萊德利和海登（Hayden）去上學，卻在路面上的薄冰打滑，失去控制，以時速55英里（大約時速24.5公里）的速度自撞。她陷入昏迷，卻被儀錶板傳來的陌生聲音吵醒，「一名女性的聲音說，『我們知道妳在哪裡，救援已在趕來的路上。』」

'He would not be with us now if it weren't for that safety feature in the car' 由 Daily Mail 發佈於 2019年10月13日 星期日

克萊兒發現14歲的大兒子癱在後座，一塊頭骨消失，露出鮮紅肉色，沒有呼吸也沒有反應，嚇得趕緊尋找手機報案，幸好此時救護車已經趕到現場。據了解，11歲的海登清醒以後跑到附近尋求協助，而布萊德利送往當地兒童醫院，被診斷出頭部、脊椎骨折，立刻接受腦部手術，昏迷9天以後終於甦醒。

根據警方調查報告，布萊德利在撞擊以前解開安全帶，因此傷勢特別嚴重。克萊兒認為，兒子當時可能太過驚慌，「醫師說，如果再晚幾分鐘接受治療，他可能就會死亡。如果不是車上的安全機制，他現在不可能和我們在一起。」

▲布萊德利及時接受治療，才救回一命。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

現年17歲的布萊德利幸運生還，但是由於頭部重創，必須重新學習閱讀、寫字等基本生活技能，「我不記得車禍的任何事情，我昏過去了。我記得的第一件事，就是在到處都是電線的醫院醒來。」他非常感謝救援團隊、醫師和安全機制，「這個科技能做到事情太讓人驚艷了，一開始沒人知道車上有這個功能。」

《每日郵報》報導，BMW發言人表示，如果事故導致安全氣囊彈出，公司就會透過車上配備的SIM卡呼叫駕駛，萬一沒有獲得任何回覆，就會自動撥打急救專線，「布萊德利和克萊兒經歷可怕車禍後恢復良好，我們非常開心。」



