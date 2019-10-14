夏威夷「梅毒」感染人數激增　衛生部門：和交友軟體有關

▲安全的性行為才能避免染病。（圖／免費圖庫pixabay）



記者張方瑀／編譯

美國國務院衛生部門指出，夏威夷的性病感染人數達到近30年來最高，包含常見的披衣菌、淋病、梅毒等疾病，其中梅毒的感染人數跟10年前相比，增加近五倍之多。衛生官員認為，其中一項重要的影響因素應是「交友軟體」盛行，「伴侶越多，越有可能在不知情的狀況下染病。」

美聯社引述《檀香山星廣報》（The Honolulu Star-Advertiser）指出，根據政府資料顯示，夏威夷的性病感染人數，已經連續5年上升。其中披衣菌、淋病、梅毒的感染人數最多。跟10年前相比，披衣菌的感染人數從5972例增加至7732例；淋病則是從611例增至1496例；而梅毒的人數則從38例增加到180例，多了將近五倍。

衛生官員哈茲（Gerald Hasty）認為，「交友軟體」的興盛成為影響主因，「由於人們依賴網路建立關係，更容易在不知情的狀況下受到感染，尤其伴侶的人數越多，感染的機會越多。」10年前與網友見面並不容易，但透過交友軟體，人們可以輕易在短時間內認識大量的人，間接造成進行「不安全性行為」的人數越來越多。

除此之外，哈茲表示，缺乏定期健康檢查、沒有正確使用保險套的觀念，也是讓人數大幅成長的因素。他強調，並非阻止人們透過網路交友，而是在快速建立關係的過程中，仍須將自已的身心健康放在第一位。

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