英國、歐盟存有巨大紛歧　強生誓言分手「一堆工作還沒完成」

▲英國首相強生面臨脫歐難題。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）誓言要在10月31日脫歐，不過，距離大限已剩不到半個月，英國與歐盟13日表示，要確保達成脫歐協議，仍有許多需要完成的工作。歐盟各國大使被告知，英國願意在北愛爾蘭邊境讓步，但海關安排方面仍存有巨大紛歧。

綜合《英國廣播公司》、《路透社》報導，強生13日告訴內閣大臣，他能看到符合大家利益、向前邁進的一條道路。歐盟委員會對此表示認同，並說明還有許多工作要完成；該機構透過聲明補充，英國、歐盟14日會於布魯塞爾繼續進行密集討論，成員將於15日在一場盧森堡的會議報告最新情況。

強生表示，雙方正密切展開談判，試圖避免10月31日發生「硬脫歐」情況，但在抵達目標前，還有大量未完成的工作。一名歐盟外交官員則說，彼此在海關問題要達成共識還很遙遠。

報導指出，強生希望在17、18日的歐盟高峰會前達成協議，期盼屆時在這個場合獲得批准，不過他得讓充斥許多不同聲音的英國國會通過協議。

英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）14日將發表演說，內容會概述政府的立法計畫，並包含脫歐協議法案（withdrawal agreement bill）的細節，另外在其他22項法案中，則還有針對暴力、性犯罪更嚴厲的判決，以及廢除現有的鐵路專營系統。

自福克蘭戰爭（Falklands war）以來，英國下議院將於周末（19日）首次開會，由於罕見在周末開會，這天又被稱為「超級星期六」（super Saturday）。強生到時得提出歐盟支持的脫歐協議，不然就要闡述下一步行動；依據《班恩法案》（Benn act），如果國會未能在期限前批准脫歐協議，強生應致函歐盟，要求延期。

►談判獲進展股市大漲！ 唐寧街官員：英國距離脫歐「仍有很長一段路」



►英德熱線「脫歐新協議不可能成真」 若硬脫歐…強生內閣將爆辭職潮