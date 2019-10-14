受夠川普「虛假指控」！　杭特拜登辭去中資企業董事

▲美國前副總統拜登（Joe Biden）與兒子杭特（Hunter Biden）。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

杭特（Hunter Biden）於13日宣布，因為受到川普「虛假指控的抨擊」，將於10月31日前辭去上海企業「渤海華美」公司（BHR）董事職位，如果父親拜登（Joe Biden）贏得2020年美國總統大選，也不會再服務任何一間外資公司。他在聲明中強調，沒有做出任何不當行為。

杭特13日透過律師梅西雷斯（George Mesires）聲明，由於一直受到川普「虛假指控的抨擊」，因此決定辭去「渤海華美」的董事職務。他表示，這個工作沒有給薪，完全基於「對於把中國資本帶向國際市場的興趣。」

杭特也提到，如果父親當選，將會欣然「處理所謂的利益衝突，或者類似衝突的出現。」他在「任何情況下」都不會繼續從事外資公司的董事、代表或工作。

據悉，杭特也在聲明中詳細交代他在中國與烏克蘭的工作內容與性質，強調沒有任何不當行為。

▲民主黨總統參選人、前美國副總統拜登。（圖／路透）

綜合BBC、CBS報導，拜登2014年任副總統時，兒子進入烏克蘭天然氣公司布里斯瑪（Burisma）任職，被外界指為存在利益衝突。他被指控2016年施壓基輔，要求開除最高檢察官肖金（Viktor Shokin），讓原本針對該公司的刑事調查不了了之。

川普提出了上述指控，呼籲中國、烏克蘭調查拜登父子的「腐敗」行為，但是沒有舉出任何證據。美國眾議院則對此發起彈劾，指控總統濫用權力，向外國勢力施壓以求連任，已經違法。

