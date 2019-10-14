30歲IT男「眼睛中風」…右眼突然失明送醫搶救4hrs！醫歎氣：太常滑手機了

▲30歲男眼球中風險失明。（圖／翻攝自看看新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東省深圳市一位30歲的IT男日前中午正在爽滑手機，突然眼前一花，右眼下秒「漆黑一片」看不見了，立馬嚇傻急忙趕往醫院。醫生接診後，經過一系列的檢查，發現他的眼球竟是「中風」了，「跟他長期滑手機有一定的關係。」

據《看看新聞》報導，小吳（化名）突然看不見後，急忙趕往深圳大學總醫院，經過眼科張志清醫生的檢查，診斷是視網膜中心動脈阻塞。據了解，視網膜缺血時間如果超過90分鐘，感光細胞的壞死將不可逆轉；超過2小時視網膜就會出現萎縮，即使恢復了血供，視力也很難恢復。

醫生立刻為他對症處理、邊治療邊完善，讓小吳做好住院準備並舉行會診，商討制定了詳細的溶栓方案。終於，發病四個多小時後，他的矯正視力成功恢復到1.0！之後，小吳留在病房繼續進行降眼壓、擴管、營養神經等一系列治療，3天後順利出院。

據了解，為人熟知的腦中風是以腦部缺血或者出血損傷症狀為主要表現的疾病，一旦發生可能危及生命。而實際上，視網膜作為眼球壁的最內層，上面也分布著動脈和靜脈血管，一旦發生阻塞會高度缺血或者出血、視力急劇下降。

▲▼醫生經過一系列的檢查，確定病因。（圖／翻攝自看看新聞）

醫生表示，大部分視網膜中心動脈阻塞的患者是老年人，發病年齡多為60歲到70歲之間，平均發病年齡大約是60歲出頭。

此外，中山大學中山眼科中心眼底內科金陳進主任醫師表示，「眼中風」是眼科急症，來勢洶洶，一旦發病，黃金救治時間是90分鐘；由於很多患者對這種疾病不了解，時常掉以輕心，等去醫院時，已經錯過了黃金救治時間，「已經死亡的視網膜神經細胞不能復活，也不能再生，視力損害是永久性的」。

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