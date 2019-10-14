強颱暴風狂吹！日山梨縣千年神木遭腰斬　1959年才因落雷一分為二

樹齢1000年 国天然記念物のケヤキ一部折れる 山梨 南アルプス https://t.co/3tjbxR9qgn

南アルプス市寺部にある「三恵の大ケヤキ」は、樹齢1000年以上と推定、昭和３年に国の天然記念物に指定



13日午前市の職員が確認したところ、２つに分かれた木の幹のうち直径１mほどの幹の１つがさけて折れていた — モモのモモ (@oo33maiko) October 13, 2019

記者林瑩真／編譯

今年第19號颱風「哈吉貝」重創日本關東，與重災區長野縣、埼玉縣相近的山梨縣也受到影響，一株超過千年樹齡的神木就在此次風災中被斬斷樹幹。

綜合日媒報導，這株樹齡超過1000年的神木被稱為「三惠之大欅樹」（三恵の大ケヤキ），位於山梨縣西部南阿爾卑斯市寺部區，從昭和3年（西元1928年）就被日本認定為國家級天然紀念物。

當地市府人員證實，「三惠之大欅樹」曾在1959年因颱風、落雷受損，分裂成2個樹幹，不料此次再受強颱哈吉貝侵襲影響，其中一根直徑將近1公尺的樹幹被強風吹斷，目前已經向日本文化廳通報，預計將拆除這根折斷的樹幹。

報導指出，雖然「三惠之大欅樹」樹高21公尺，主樹幹直徑約14.65公尺，但仍不敵瞬間最大風速達35公尺的強颱哈吉貝，最後被吹斷。

另外，長野縣災情嚴重，除了北陸新幹線的3分之1列車泡水外，當地淹水區已達4.3公尺水深，恐怕許多建築、交通設備都要報銷；至於東京都等首都圈以及靜岡縣，至今仍有逾5.2萬戶人家停電。