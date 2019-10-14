「極限」超高速旋轉甩飛10歲女童　重摔落地身亡

▲俄亥俄州豐收節活動中的遊樂設施。（圖／翻攝自Facebook／Skelly`s Amusements）



記者張方瑀／綜合報導

美國紐澤西州一名10歲女童在慶祝「豐收節」（Harvest Festival）的活動中，不慎被運轉中的遊樂設施拋飛，經搶救後仍重傷不治。活動主辦方也發出聲，表示會全力配合調查，並取消後續的遊行節目，全面檢查所有遊樂設施。

▼業者正配合警方測試「極限」。

Workers testing “Extreme” today at Deerfield Twp. Harvest Festival. Last night, @NJSP say a 10YO girl died from her injuries after she was ejected from ride. Skelly’s Amusements say state cleared them to run other rides-but they decided to close them today @FOX29philly pic.twitter.com/okzy5j1K2C — Kelly Rule (@KellyRuleTV) October 13, 2019

綜合外媒報導，一名10歲女童在紐澤西州迪爾菲爾德鎮（Deerfield Township）的豐收節活動上，乘坐超熱門的遊樂設施「極限」（Extreme）時，不明原因被拋飛，重摔在地。「極限」可以讓遊客乘坐在車廂中，接著進行水平高速旋轉，是非常受到歡迎的遊樂設施。

目擊者指出，當時女童一動也不動的躺在地上，周圍的人全部都嚇壞了。女童隨後被救難直升機送往庫柏大學醫學中心（Cooper University Health Care），搶救後仍不治身亡。

▼意外導致不少民眾前往退票。



Line of people getting ticket refunds for amusement rides at the Deerfield Twp Harvest Festival. All rides are closed because 10yo girl died on a ride last night. @NBCPhiladelphia pic.twitter.com/VRwIZxkESO — Brandon Hudson (@BHudTV) October 13, 2019

活動主辦方史凱利娛樂公司（Skelly’s Amusements）在臉書發出聲明，表示他們會全力配合調查，「我們對這起意外感到非常悲痛，言語無法形容我們的心情，我們向每位親屬表達哀悼。」目前主辦方已經取消了後續的遊行，並暫停開放遊樂設施，進行全面檢修，但其他已經排定的活動將照常舉行。

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