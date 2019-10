「極限」超高速旋轉甩飛10歲女童　重摔落地身亡

▲俄亥俄州豐收節活動中的遊樂設施。(圖/翻攝自Facebook/Skelly`s Amusements)



記者張方瑀/綜合報導

美國紐澤西州一名10歲女童在慶祝「豐收節」(Harvest Festival)的活動中,不慎被運轉中的遊樂設施拋飛,經搶救後仍重傷不治。活動主辦方也發出聲,表示會全力配合調查,並取消後續的遊行節目,全面檢查所有遊樂設施。

▼業者正配合警方測試「極限」。

Workers testing “Extreme” today at Deerfield Twp. Harvest Festival. Last night, @NJSP say a 10YO girl died from her injuries after she was ejected from ride. Skelly’s Amusements say state cleared them to run other rides-but they decided to close them today @FOX29philly pic.twitter.com/okzy5j1K2C