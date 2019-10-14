圓方／【獄政案】有罪推定的失衡法秤

▲法院認罪量刑固然依據證據，更要符合社會常情、常理、常識，基於經驗法則和邏輯規則，如果違背「三常」，所作的審判，不是摘奸發伏，則是冤抑。（圖／視覺中國）

曾經喧騰一時的獄政高官貪瀆案，台北地方法院經過近五年的審理，日前一審宣判，除了獄政官員被依收賄貪污罪科刑，其中最受人矚目的，莫過於東森媒體集團總裁王令麟被認定構成行賄不正利益，依交付賄賂罪判刑。持平而論，法院認罪量刑固然依據證據，更要符合社會常情、常理、常識，基於經驗法則和邏輯規則，對證據的證明力進行判斷，如果違背「三常」，所作的審判，不是摘奸發伏，則是冤抑。

獄政高官貪瀆案，當初檢調偵辦時，被外界比喻為獄政史上最大的弊案，檢方2015年1月偵結起訴，指控王令麟在台北監獄服刑時，涉嫌利用東森國際旗下台灣通訊傳播產業協進會，在北監開辦「多媒體電腦創作班」，協助拍攝微電影推廣矯正教化成果，藉此與北監高層打好關係，再透過特助胡曉菁，以水果、干貝等三節禮盒、茶葉、飯店住宿券、SKII青春露禮盒、牛排等，行賄時任副典獄長的蘇清俊、戒護科員祖興華等，換取在獄中可訂閱6份報紙、批閱東森集團公文及東森電視台買賣文件、特別接見、協助胞弟王令僑更換教區、享用專屬剃頭刀等。

乍看檢方起訴列舉的洋洋灑灑，如果這是一件獄政史上最大貪瀆案，法官在審理時，理應我心如秤的公平審判，對被告有利及不利的事證都要調查、聆聽，但是在最後言詞辯論庭時，高坐法檯上的3位合議庭法官，不時談笑，對辯護律師的陳述，說好聽一點是漫不經心，實則根本未專注聆聽。這樣的審判不啻早就存在有罪的定見，凸顯合議庭進行的只是「過場程序」，行禮如儀般走完全部審理程序，被告和律師要說什麼都已經不重要了。如此的過程，試問有誰會服氣。

再則，起訴書犯罪事實附表四明白記載有關行賄蘇清俊的禮盒、飯店住宿等，是胡曉菁的行為和王令麟無關，但北院判決也算在王的頭上。蘇清俊跟胡曉菁原就熟識，彼此像一般朋友間的禮俗往來，饋贈時蘇已不在北監任職，胡送朋友年節禮盒，怎會有行賄的意思，或是所謂的對價關係，不能因為胡是王的特助，就一定是王令麟指示。牛排是祖興華買來給受刑人加菜，王只是「推薦」購買東森購物的牛肉；當紅的SKII也只是幫忙「催貨」，顯然起訴書指涉範圍都沒有看清，閉著眼睛就判下去。

退萬步言，縱使真的要行賄，以王令麟的身家，出手只有1500元的禮盒，還有不到1萬8的保養品與牛排，如此的價值就可換得官員給予這麼多的特權？除非官員是傻瓜，如此輕微的代價，有誰會甘冒被逮而毀了一世的風險「被收買」。相較前行政院秘書長林益世在立委任內收爐渣業者地勇公司6300萬元賄款、前營建署長葉世文兩件合宜宅案收建商賄款2000萬元，如此認定王涉及行賄，符合常情、常理和常識嗎？

當前的獄政管理相較往昔更講人權且制度化，日前知名直播主「連千毅之亂」引發喧然大波，連被法官裁准羈押後，在看守所申請購買用電池的「掌上型電視機」，也是依監所規定申請購買，並不是享受特權。王令麟在北監訂報紙、申請特別接見、配業公文審核流程等，和一般受刑人一樣，都是依規定申請，說是行賄換特權，太沉重了。這樣違背「三常」的判決，讓當事人訟累，更讓司法改革蒙上陰影。

●圓方，文字工作者。以上言論不代表本公司立場。