地址定位跑掉！UberEats外送員猛掐脖子…暴走嗆拒送　客憶哭：感覺要死了

▲現在很多人都會用Uber Eats叫外送。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「我是被打的那個人，各位我知道你們想知道事情的經過，我來說說好了」，臉書粉絲專頁《靠北ubereats》日前貼出一位顧客的貼文，他說自己也是外送員，知道APP常常定不到正確的地址，所以訂餐時都會檢查，沒想到卻因為定位定錯被其他外送員掐脖子，「那瞬間我只感覺我要死掉了，完全不能呼吸」。

這位外送員日前想當一回顧客，但因為知道APP常常定不到地址的位置，所以訂餐前他都會檢查地址有沒有完整打對，如果外送員跑過頭，他也會再說一次地址、提醒對方騎過頭，取餐的時候更不忘給一句「謝謝，辛苦了，騎車小心」，沒想到他還是遇上恐怖外送員。

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「至於當天是這樣，我看到他騎過頭了，我就訊息通知地址跟騎過頭了」，沒想到對方騎過來，一停下來就很兇地質問「你知道你定位定錯，我可以拒送你知道嗎！」原PO雖然傻眼，但依然保持良好語氣回應「但我地址打對啊！那是定位系統出錯」，對方就一直重複同樣的說法、越講越生氣。

原PO覺得自己被兇得莫名其妙，就再次開口「我本身也是ue外送員，我也遇過定位系統出錯、地址打對我也是照送，外送不是要看地址嗎？它系統定位常常出錯，那是系統問題，不是我的問題。」接著原PO就看著外送員離開，對方還回頭對他比中指。

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▲Uber Eats的APP有時會訂不到地址定位。（示意圖／記者林敬旻攝）

沒想到事情還沒結束，「過了沒多久騎回來直接在我家門口停車下車，摔他的安全帽一個箭步右手已經在我脖子上，我的頭直接被推去撞鐵門，手掐著我的脖子」，原PO直呼，那瞬間他只感覺要死掉了、完全不能呼吸，是對方看他好像快不行了才把手放掉。

對方放手後，原PO就表示要報警、叫外送員不要走，對方則是嗆「要報警去報啊！反正我不差這一條，你叫XX是吧？小心點！」原PO很是傻眼、心中也冒出OS「不差我這一條，那怎麼申請良民証？」之後更看著對方跑掉，「我邊哭邊打給外送員的那個客服電話，講著過程。」

最後原PO直呼，「如果地址真的是我的錯我很抱歉，但有些地址真的會定不到，定不到我也不是故意的啊……」恐怖經歷讓網友直呼，「外送員情緒管理有問題！支持提告」、「導航定位常常都不準，然後你又提醒他了，這樣還發飆，傻眼」、「再怎樣也不能打人吧！」

另外，粉絲專頁小編還貼出正確的地址輸入方式，「首先把完整地址輸入一次，如果系統偵測無誤，就會顯示出正確地址。如果定位不到呢？從最後面的『xx號』開始刪除，定位到『x弄』；『x弄』也定位不到，就定位『xx巷』」，而剩下沒輸進去的完整詳細地址就用備註方式加註，或用明顯標的物說明，這樣外送員就不會找地址找得太辛苦。

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