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韓國瑜批能源政策　經長沈榮津：台灣不缺電已經是常態

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▲經濟部長沈榮津表示，2018年6月之後，台電每天發布的供電燈號已不再出現橘燈，幾乎都是供電充足的綠燈。（圖／記者屠惠剛攝）

▲經濟部長沈榮津表示，2018年6月之後，台電每天發布的供電燈號已不再出現橘燈，幾乎都是供電充足的綠燈。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜臉書批評能源政策，經濟部長沈榮津今（14）日在立法院表示，依據電力備轉容量率統計，2018年6月之後，台電每天發布的供電燈號幾乎都是供電充足的綠燈，可見台灣不缺電已是常態。

民黨總統候選人韓國瑜日前在臉書批評能源政策，其國政顧問，多次提出2035核能加綠能要達到發電配比的50%，甚至認為綠能發展到兩成已是極限。

請繼續往下閱讀...

對此，經濟部長沈榮津表示，台灣不缺電是事實，2016年5月31日，電力備轉容量率只有1.64%，2019年截至目前統計，綠能佔比已成長到5.4%，並提高較低污染的燃氣發電作為搭配。

沈榮津指出，政府的能源政策不僅改善空污，更能確保穩定供電。2018年6月之後，台電每天發布的供電燈號已不再出現橘燈，幾乎都是供電充足的綠燈，可見台灣不缺電已是常態。

另外，針對增開火力電組議題，經濟部表示，規畫新增天然氣機組上線後，就能夠讓舊的燃煤機組轉為「備而不用」，只有在緊急、意外狀態時，才能短暫應急，而且會受重重條件限制。無論是台中電廠或高雄興達電廠，都能夠減少六到七成的空氣汙染排放，與韓市長減少空汙的目標相同。

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