半夜要外送！長輩急逼穿「保命灰外套」　他閃光燈實拍…自體發光網笑炸

▲原PO去外送，被長輩逼穿上一件反光外套。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

外送行業近期在台灣興起，但懶人商機也蘊藏行車風險，近日連續2起外送員遭撞身亡的案件，就讓一名男外送員表示，長輩怕他晚上出去兼差外送會出意外，逼他穿上一件外套去送餐，「不知穿這樣子出門會不會太誇張？」照片讓網友笑噴，「我覺得很可以！很安全」、「想要一件」、「長輩愛心衫……保平安！」

這位男網友13日晚上9點在臉書多個爆系公社貼文，文中表示，「幾天前發生了外送員不幸事故後，長輩怕我晚上兼差外送時出意外，逼我穿這件特地去買的外套送餐！不知穿這樣子出門會不會太誇張？」

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲這也太閃亮了吧 XD（圖／翻攝自爆廢公社）

仔細看看照片，只見原PO戴著全罩式安全帽，POLO衫配牛仔褲，一身都是深色系穿搭，連腳上的鞋子都是深色，但原PO一穿上長輩的愛心外套後，整個人都在發光，因為這件外套表面雖然是灰色，但被光照到後，整個會反射光線，讓人看起來像在發光一樣。

貼文PO出過了2個多小時左右，就吸引熱烈討論，男網友則是更新補充，說他還在外面跑「無薄益」，接著用hashtag回網友「#好像很多朋友想購買這安全外套」、「#等我回去問問看怎麼大量訂購」、「#這表面是灰色的有光照到才會反射光線」、「#照片是用手機開閃光燈拍的」、「#沒開閃光燈拍不會亮」、「#外套本身不會主動發光」、「#有想買這件的可私」。

▲網友紛紛大讚，求問哪裡能買這件外套。（圖／翻攝自爆廢公社）

看到照片後，其他人紛紛笑噴，「真的有亮到」、「都想買了」、「我覺得不錯，很顯眼，現在馬路三寶太多了」、「我想買，感覺後方開遠光燈會反射回去，閃瞎他自己」、「很可以，生命無價，安全第一」、「見鬼了，馬路上一件衣服在飄」、「在路上看過人家穿，遠看超級3D立體」、「安全為主，雖然很誇張哈哈！但生命很可貴啊啊啊！這個時候就會感受到長輩的❤了。」

不過也有網友留言，「外套不能保障你安全，能保障你安全的是正確的駕駛觀念」、「搶快穿成發光體也沒用，煞不住就是煞不住。還有酒駕的更是眼瞎」、「疲勞駕駛跟酒駕會有趨光性，所以真的很難抉擇」、「不錯，但是到路口還是減速看一下，這個畢竟沒有防左右方向的快車」、「穿什麼都差不多吧？又不一定是別人撞你，防摔衣還比較保險。」

►他奶奶的美麗小秘訣！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！