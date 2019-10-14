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美防長證實「川普下令1000名美軍撤出敘北」　艾爾段：已攻下庫德族2要塞

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▲▼美國國防部長艾斯博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國防部長艾思博（Mark Esper）表示，川普確實下令將剩餘美軍撤出敘北。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國防部長艾斯博（Mark Esper）週日（13日）證實，土耳其軍隊進入並掃蕩敘北，除了導致清剿伊斯蘭國（ISIS）的行動中斷，還可能讓剩餘的1000多名美軍卡在土軍和庫德族民兵的進軍路線中間，因此總統川普下令撤軍敘北，具體撤出時程未定。

艾斯博13日登上《哥倫比亞廣播公司》（CBS）旗下的電視節目《面對國家》（Face the Nation），表示12日晚間已和川普談論過敘北剩餘美軍的去留問題。他指出，就現在土、庫雙方的進軍路線來看，美軍的駐紮地很可能會面臨兩面夾擊的問題，此種情況讓美軍難以立腳，因此川普要求美軍撤離敘北，「那也是我們大部分軍力的駐紮地」。

艾斯博辯稱，美國在最近24小時內才得知，曾共同對抗ISIS的庫德族政黨「敘利亞民主力量」（SDF）正在向敘利亞政府，及在其背後撐腰的俄羅斯尋求達成休兵協議，以集中精力抵禦土耳其軍隊的進犯。艾斯博強調，美國在不到24小時前才知道土耳其是衝著庫德族而來的，此前並無相關資訊。

▲▼土耳其,敘利亞,和平之春。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼土耳其和敘利亞國民軍發起「和平之春」行動，決意攻打土庫族人。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼土耳其持續在敘利亞北部展開軍事行動。（圖／路透）

不過CNN報導指出，SDF指揮官早在8日就告誡過美方外交部人員，若川普執意撤出美軍，將會引來土耳其的侵略。到了12日，SDF表示「守衛伊斯蘭國囚犯將不再是第一要務」，將軍馬祖魯姆（Mazloum Kobani Abdi）也指責美外交官，「你們拋棄了我們，任憑我們被屠殺」。

《埃及獨立報》（Egypt Independent）報導，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）表示，土國軍隊已經深入敘利亞領土內30到35公里處，並且掌控了要塞艾因角（Ras al-Ain）。艾爾段接著說道，在擊退庫德族「人民保護部隊（YPG）」後，艾因角西邊的泰勒艾卜耶德（Tel Abyad）也已納入土軍掌控。

▲▼土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）發表哈紹吉案談話。（圖／路透）

▲▼土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）向媒體指出，土軍已攻下庫德族2個據點。（圖／路透）

▲▼敘利亞民主力量,SDF。（圖／路透）

「我們會先主攻艾因角和泰勒艾卜耶德之間的區域」，艾爾段表示，土軍打通區域後便會南下縱攻土庫族據點，「然後我們會奪下中部的哈塞克（Hasaka），以及土敘邊境的艾因阿拉伯（Ain al Arab），完成這次的行動。」

艾爾段表示，自土國軍隊聯手敘利亞國民軍（Syrian National Army）發起「和平之泉行動」（Operation Spring of Peace）以來，已有2名土國士兵和16名敘利亞國民軍戰死，而敵對的SDF已有440人喪生。

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