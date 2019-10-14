懷孕11次都「流產或死胎」！　40歲女悲喊：我只是想要一個孩子...

▲經歷數次死胎及流產讓40歲的茹歐心力交瘁。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

澳洲墨爾本40歲女子茹歐（Samantha Rowe）雖然已懷孕過11次，但往往都以流產或死胎告終，讓她並沒有放棄，正在準備第12次懷孕，還與丈夫里昂一同創立了「天使的回憶」，希望讓和他們一樣有過悲傷回憶的父母們，能有紀念流產嬰兒的方式。

據澳洲7NEWS報導，茹歐是名行政助理，自從30多歲時與丈夫里昂相識相戀並結婚後，便開啟了她的惡夢，婚後7個月後她首次懷孕，本以為將迎接新生命小庫珀，未料21周時忽然感覺劇烈疼痛，當時她還不知道自己即將臨盆，雖然曾2度住院，但都被醫生送回家，直到排出血塊才又趕緊就醫。

隨著情況惡化，她才得知自己的身體狀況不佳，不久後在某次上廁所時，才驚覺自己正在分娩。茹歐表示，「羊水破裂，庫珀的腳甚至已經跑出來了，我感覺到雙腿間有東西，開始尖叫，而對側房間的人顯然幫忙按了緊急按鈕，醫護人員飛奔而至，而我在哭著。」

醫生遺憾地告訴茹歐，庫珀太小，無法在她的子宮外存活。茹歐說，「我最大的遺憾是，當醫生問我是否要把庫珀放在我胸前一會兒時，我拒絕了，因為他才剛出生就死了，我很害怕看到他的模樣。」

茹歐在庫珀離開後，一度停止懷孕，以讓身體恢復，之後又和里昂懷上哈德森，卻在胎兒19週又6天時流產了，雖然澳洲當局認定只有懷孕超過20週才可被認定是死胎，但茹歐堅決認定自己並非流產，而是誕下死胎。

隨後，茹歐又懷上了雙胞胎女兒艾瑪和佐伊，由於里昂家族血緣中有人曾生下雙胞胎或三胞胎，因此兩人也為女兒們的降生做足準備。但天不從人願，雙胞胎在15週時，因臍帶纏繞而過世了，讓茹歐及里昂傷心欲絕。

茹歐說，「我從小就想當個媽媽，每當我們失去一個孩子，我就會更想振作起來，持續嘗試。」她在2016年10月到2017年12月間，又經歷過4次流產，最後求助於藥物治療，並在2018年時發現自己懷上了諾雅，「我們喜出望外，認定他將成功出生，成為我們的奇蹟嬰兒。」

考量到過去的經驗，醫生告訴茹歐，若能至少讓諾雅在體內留至23週，並維持胎兒的健康體重，伊生變有把握在嬰兒出生後，保證存活率。但在懷孕至21週又6天時，茹歐感到自己身體一側忽感疼痛並就醫，診療後被告知胎兒情況良好，便返家休息，不料隔天清晨六點半時，她醒來卻發現自己正在分娩。

即使醫生盡了最大努力，但諾雅仍舊留不住。茹歐含淚表示，「我只想生個孩子，只要一個就好了...這真的很令人沮喪。」2019年時，她又經歷了兩次心痛的流產。

雖然經歷11次流產，但這對夫婦仍然不願放棄，除了透過卵子捐贈者的幫助，將嘗試第12次懷孕外，他們還成立「天使的回憶」組織，提供有類似經驗的家庭絲帶、別針及手鐲等紀念品，紀念那些過世的胚胎。兩人希望能幫忙打破懷孕及流產的污名化，並提高人們對這類知識的認知，也計畫以每年的10月5日對此紀念。