移居月球有望了！　科學家從「月球長石」中榨出96％氧氣

▲ 經過了50小時的提煉後，研究團隊從長石砂中提取出多達96％的氧氣。（圖／格拉斯哥大學提供）

實習記者羅明輝／綜合報導

歐洲科學家計畫在2030年殖民月球，初步選定一批技術人員率先前往月球居住，而如何解決空氣和水的問題，將成為這些「月球村」（Moon Village）住戶馬上面臨的難關。令人振奮的是，最近科學家透過實驗發現，可以從分布在月球表面的長石中，提取出豐富的氧氣。

據「物理學網」（phys.org）報導，太空人1960年代登月後，帶回了大量月球表面的岩石樣本，專家分析這些樣本後證實，月球長石40%到45％是由氧氣組成，可說是最豐富的元素。

蘇格蘭格拉斯哥大學（University of Glasgow）研究員貝絲（Beth Lomax）提到，由此可知，月球當然含有大量的氧氣，只是它們都藏在長石當中，這種氧氣是一種極為珍貴的資源，雖然它以礦物或玻璃的形式結合在氧化物中，因此沒辦法馬上使用，但現在我們已經找到了方法，不但可以把藏在長石內的氧氣取出，還能在過程中提煉出有用的、具有潛力的金屬副產物。」

▲ 「熔融鹽電解法」過程。（圖／翻攝自頭條號／技術力量）

貝絲介紹到，這個方法由是一名劍橋大學的學者所發明，再和一家名為Metalysis的英國公司合作，迅速做出電解裝置的原型。研究團隊利用「熔融鹽電解法」，將粉末狀的長石放置在一個網眼很小的篩子上，並添加熔融的氯化鈣鹽作為電解質，將混合物加熱到950°C，再施加電流，這樣就能成功把氧氣從長石粉當中抽取出來，再穿過電解質，將鹽遷移到陽極。整個實驗最初的15個小時中，提取效率最高，提出了75％的氧氣，最終經歷了約50個小時後，研究員成功從長石粉中提取出多達96％的氧氣。

歐洲太空總署（ESA）「月球計畫」材料工程師安德凡特（Advenit Makaya）表示，「同樣的方法其實也可以應用到其他星球，像是火星，這讓太空殖民突然變得相當可行。」負責人詹姆斯（James Carpenter）也補充，「透過這樣的處理過程，未來的月球居民將能獲得充足的氧氣，這些氧氣不但提供了我們生命所需，也是非常重要的燃料。」

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