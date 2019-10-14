打造人民幣「那斯達克」　澳門證交所方案已呈報陸中央

▲澳門。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

廣東省地方金融監督管理局局長何曉軍12日表示，澳門證券交易所方案已經呈報給大陸中央，希望能夠將澳門證券交易所打造成人民幣離岸市場的「那斯達克」。目前粵港澳大灣區已經有兩大交易所，深交所和港交所，澳門尚未有自己的證券交易所。

《證券時報》報導，澳門金融管理局已委托國際顧問公司對此開展可行性研究，目前相關研究工作正有序進行，該研究將以「發揮澳門所長、服務國家所需」的原則，並根據大陸國家對大灣區的戰略部署作整體性的考慮。

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

於此之前，澳門財政司司長梁維特表示，打造澳門證券交易所，發展澳門特色金融服務，有利於拓展本地金融市場的投融資渠道，實現澳門金融產品多元化，粵港澳大灣區發展為澳門帶來新的發展契機，澳門也將持續完善澳門金融市場的軟、硬基礎設施，加強澳門與內地的金融合作，穩步推進本地金融服務全方位發展。

《新京報》指出，何曉軍表示，現在廣東有4.5萬大陸家國家級高新技術企業，但只有600家上市公司，上市公司的數量只國家級高新技術企業的1.8%左右，粵港澳大灣區現有的深交所和上交所不能完全滿足建設。

▲粵港澳大灣區。（圖／CFP）

2018年12月開業的中華（澳門）金融資產交易股份有限公司，是澳門首家提供債券登記、托管、交易及結算業務的金融機構，但其定位主要是債券發行的金融交易平台，並未包含股票交易。

今年2月，中共中央、大陸國務院印發《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，大力發展特色金融產業的措施中，即包括「研究在澳門建立以人民幣計價結算的證券市場」。

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