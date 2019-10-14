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神的侍女！　貼身旗袍禮生「胸前大片開岔」　一鞠躬…整場廟會氣氛和平了

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記者黃可昀／綜合報導

廟會中通常可見到「禮生」在一旁引導流程，她們會穿著正式服裝，打扮得宛如仙女一般，因此又有「神的侍女」之稱。最近一場廟會的影片在臉書曝光，2名穿著靛藍色貼身旗袍的禮生站在神壇左右兩側，雙手戴上白手套，高盤起烏黑秀髮氣質滿分，露出清秀、白皙的臉龐，每位路過信眾都不由自主回頭多看幾眼，彷彿真的見到仙女下凡。

▲▼廟會禮生顏值吸睛。（圖／翻攝自黑色豪門-廟會陣頭資訊區）

▲禮生這一鞠躬，整場氣氛都和平了。（圖／翻攝自黑色豪門-廟會陣頭資訊區）

臉書粉專「黑色豪門-廟會陣頭資訊區」13日PO出這段影片，2名「女神級禮生」現身廟會祭典，一襲靛藍色裙裝優雅又大方，胸口還有一塊開岔設計，微微露出白嫩肌膚，鞠躬時其他人目光都牢牢被抓住，也只有像她們身材如此曼妙的禮生才撐得起這種禮服。

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▲▼廟會禮生顏值吸睛。（圖／翻攝自黑色豪門-廟會陣頭資訊區）

▲另一位禮生同樣顏值吸睛。（圖／翻攝自黑色豪門-廟會陣頭資訊區）

微風徐徐吹來，2位禮生的鬢角髮絲隨風飄逸，臉頰還掛著一抹淺淺微笑，頓時勾動其他香客的心弦，內心忍不住跟著百花齊放，現場氣氛一片和平寧靜，完全沒有廟會人士打架衝突的情況發生。

據了解，廟會祭典中的禮生主要負責服侍神明、引導流程，協助信徒獻花、獻果及分香等等，有時候會成為廟會中的「嬌點」，不少人會拿出手機、相機對準她們，只為記錄下「仙女下凡」的這一刻。網友也開玩笑地說，「 難怪轎都抬走了，弟兄們還在原地不走。」「這我可以！」

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