朱立倫看外送員死亡車禍提3問題：盡速釐清有無合理工作保險





▲外送員3天2死。（合成圖／記者沈繼昌、張君豪攝）

記者袁茵／台北報導

外送平台正夯，許多人都想加入兼職，但卻在短短一周內接連發生2起死亡車禍，引起外界討論外送員保險及權益問題。前新北市長朱立倫14日表示，這2個年輕外送員的死，帶出了3點關於新興外送服務的管理挑戰，包括要釐清有無工作保險？是否有搶快壓力？以及收益是否合理分配？

朱立倫說，連假期間，連續有兩位餐飲外送員車禍喪命，還都是二十多歲的年輕人，讓人深感遺憾。兩起悲劇，帶出三點關於新興外送服務的管理挑戰，政府責無旁貸。

▲前新北市長朱立倫。（圖／記者沈繼昌攝）

朱立倫提到，第一，外送員工作中身亡，顯見屬於職災；首先浮現的是「保險」問題。各家平台對外送員是否提供合理的工作保險？是否存在「假承攬、真雇用」以規避企業責任的狀況？這方面須先儘速釐清。

關於第二點，朱立倫說，外送平台本身的設計，是否容易造成造成外送員「搶快」的壓力？例如，遲到負評的壓力，以及「多送多賺」的制度。「愛拚」是台灣人的特質，但也正因如此，任何工作平台的設計更不能只重效率，還要考量安全第一。實務上，每次外送應留容忍適度耽擱的合理時間，更要嚴禁超速搶快，並限制單量密度的上限。

至於第三點，朱立倫質疑，外送平台創造出來的收益，在平台方、餐飲商家與外送員間，是否有合理分配？對於配合條件，三方間是否有對等的議價權？

朱立倫建議，比起平台方，後兩者都由無數分散的個體戶組成，或許能協助組成「外送員同業工會」或「X平台配合商鋪協會」等組織，協助外送員取得與平台方更平衡的談判地位。他們鼓勵科技新創，也談過許多過時法令的鬆綁，但在法令背後，還存在一種更根本的標準叫「公平」。「我們必須確保，亮眼的服務創新，不是建築在對基層勞動者的隱形剝削，以及風險與責任的外部轉嫁。」

►超越藍綠，就靠她了