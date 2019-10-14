注意力不集中...7歲乖巧童突變「易怒多動」　醫檢測驚：禍首是樂器

▲ 7歲男童變得暴躁、過於好動。（圖／瀟湘晨報）

記者蔡儀潔／綜合報導

湖南長沙7歲的男孩樂樂（化名）就讀小學二年級，平時聰明乖巧，不過從4月開始，老師發現他上課老是動來動去、注意力不集中，父母也認為兒子變得容易煩躁、愛發脾氣。在去醫院檢查後，原來樂樂是鉛中毒，而源頭竟是顏色亮麗的長笛，其含鉛量超出正常範圍60多倍。

據《瀟湘晨報》報導，小學老師在發現樂樂過於好動時，曾屢屢勸解卻無成效，隨後將次情況反映給家長。經過仔細觀察，樂樂父母發現兒子確實變得愛發脾氣、容易煩躁，但並沒有找到什麼讓孩子分神的東西，擔憂之下帶著樂樂去省兒童醫院諮詢。

經過檢測，樂樂被驗出是輕度鉛中毒，不過令人驚訝的是，在之後複查的過程中，樂樂的血鉛值不降反升，一度達到460ug/L，被診斷為「兒童重度鉛中毒」，需住院進行驅鉛排毒治療。

▲樂樂被確診是鉛中毒。（圖／瀟湘晨報）

與此同時，醫生亦在尋找中毒源頭，而樂樂父母表示，從未使用含鉛偏方、藥物外用，兒子生活也幾乎接觸不到含鉛物品，家人經過檢測也都沒有中毒情況，同時排除了周邊環境的影響，但患兒的血鉛越來越高，說明存在持續接觸。

在醫生建議下，家長找出幾樣物品送到機構進行檢驗，希望能查出中毒源，而檢驗結果令人大吃一驚。在送檢的物品中，有一支長笛的含鉛量超出正常範圍60多倍，原來一年前，為了培養孩子在音樂方面的素養，樂樂父母從市場上購買了這支長笛，其顏色特別漂亮。

醫生提醒道，樂器污染造成的傷害會比傢俱污染更嚴重，因為樂器是與演奏者直接接觸的，父母們在選購樂器的過程中，應儘量選擇正規品牌產品，以免重金屬超標對人體造成危害。