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影／花18萬住月子中心...10天後寶寶「6次腰椎穿刺」　新手媽怒揭：醫生已失聯

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記者蔡儀潔／綜合報導

不少新手媽媽產後會選擇到月子中心休養，不過貴州一位楊姓女子花了4.2萬元（人民幣，下同，約新台幣18萬元）的價格，入住亨亞月子會所，剛出生的寶寶亦託付給工作人員照料。沒想到十餘天後，孩子竟臉色發紫、眼睛無法睜開，送醫後確診是得了肺炎，且高燒引起了腦膜炎敗血症，每隔3天就要抽一次脊髓，至今已經治療了6次。

據《看看新聞》報導，楊女所支付的4.2萬元包括孩子的一對一月嫂，和母子倆28天的護理，然而在7月28日晚間，她發現嬰兒有點不舒服，但月嫂稱其可能是在排便，需要再觀察一下，第二天早上醫生會來查房。醫生隔天檢查後說，孩子狀態很好，沒有什麼問題。

▲▼ 新生兒6次腰椎穿刺。（圖／翻攝自看看新聞）

▲孩子剛出生不久就飽受病痛折磨。（圖／翻攝自看看新聞）

楊女隨後去做產後修復，沒想到工作人員突然趕來， 告知孩子臉色發紫，她看一眼後瞬間心碎，因為寶寶眼睛已經睜不開了，連哭聲都沒有了。她心急如焚的讓月子中心派車，送兩人去醫院，但得到的答復卻是「沒有車，送餐的送餐，接媽媽的接媽媽，讓我打滴滴（網約車平台）。」

在楊女的母親接送下，兩人順利到醫院，不過此時寶寶已經發燒燒到39.6度。醫生檢查發現，孩子得了肺炎，且高燒引起了腦膜炎敗血症，感染已經超過60%，之後寶寶每隔3天就要抽一次脊髓，至今已經做了6次。

▲▼ 新生兒6次腰椎穿刺。（圖／翻攝自看看新聞）

▲楊女與月子中心的合約。（圖／翻攝自看看新聞）

楊女對此越想越氣，認為月子中心有很大的責任，她之後得知，原來所謂的「專家醫生」其實只是護士，而這位「醫生」已不知去向。楊女說，現在孩子的病情比較嚴重，需要每3個月進行一次檢查，這樣的情況甚至要持續6年，所以希望月子中心能給53萬元（約新台幣230萬元）的賠償。

不過該月子中心並不接受這一要求，並為醫生做了辯解。其總經理表示，該醫生是婦幼保健院的退休醫生，因為是退休的所以已經沒有從業資格證了。

對於醫療費賠償這部分，月子中心稱，雙方是達成共識的，主要分歧是在孩子日後是否還需要治療，以及為此產生的38萬元，他們最大程度只能賠償10萬元（約新台幣43萬元），如果楊女一家不能接受那就只能走相關程式。目前雙方就此事，仍在進一步協商中。

▼ 新生兒接受了6次腰椎穿刺。（圖／翻攝自看看新聞）

▲▼ 新生兒6次腰椎穿刺。（圖／翻攝自看看新聞）

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