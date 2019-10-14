台中女鬼自救破10年凶案！全裸哭「我好冷」　仙姑助她拿「冥旨」到陽間復仇

圖文／鏡週刊

2015年9月，台中市太平區發生一起血淋淋的家暴案件，沒想到竟然因而揭開10年前的殺人棄屍案，讓已成枯骨的無名屍沉冤昭雪。

當天，台中市一中商圈知名美食攤商「香腸王」沈聯旺（61歲）同居謝姓女友，在友人「小美」、林姓男子陪同下，前往沈男住處取車，沒想到沈男一現身，手提菜刀，猛搧謝女，然後將她拖進屋內，拉下鐵門……警方趕抵現場，「香腸王」還佯裝什麼事都沒發生，小美極力拜託警方在察看一次，才發現謝女渾身是血，從冰箱掙扎著爬出。

目擊謝女被施暴的「小美」，因這起家暴案發生後，小美一再追問，謝女才透露，沈聯旺曾殺害前女友、大陸籍女子羅愛珍；如果她離開，也會被做掉。說也奇怪，得知這秘密後，有靈異體質的小美，之後竟然經常夢見一個全身赤裸的女子對著她喊「我好冷」，她多次半夜驚醒，全身起雞皮疙瘩。

小美將此事告訴家暴案也在現場的林男，林男帶她去桃園蘆竹區一家「眾神會」的宮廟，求助靈媒，通靈的老師說，「這個女的已經死了，而且是落水而亡，所以會對妳喊冷」。

小美想幫死者申冤，可是，警察哪會因為她的夢境就立案調查？她與林男本想求助一名台中市警二分局認識的巡佐，但對方已調職，於是林男說，有個師姐很厲害，不然，我們再問一次好嗎？

小美找了台中一個「師姐」，剛好小隊長連偵傑在師姐「辦事」的地方喝茶，師姐讓他與亡魂對話，並作法讓冤魂領「冥旨」到陽間復仇，一起沉冤10年的命案，就在幾個不搭嘎的人湊在一起後昭雪。

當天，與此案毫不相干的台中市五分局偵查隊小隊長連偵傑到師姐「辦事」的地方訪友，他說，之前完全不認識小美與謝女，那晚他喝著茶聊天，突然師姐叫他去，說：「有個女的已經死了，我已經把她的魂『調上來』，接下來，是你警察的工作了」。

連偵傑一頭霧水，但聽完小美的敘述後大致瞭解，也心知肚明這是件難辦的案子，這時，師姐竟然搞起「觀落陰」，讓死者羅愛珍的陰魂附身在另一名乩童身上，只見「羅愛珍」不停的發抖、點頭，口中喃喃，透過師姐的「翻譯」，才知道她在向小隊長求助。

連偵傑告訴附身的陰魂：「我要看到屍體才能幫妳，所以，妳也要幫自己」，為此，師姐還作法，讓羅愛珍領取陰間的「冥旨」，可以到陽間以無形力量協助警方，為自己報仇。

一開始，警方半信半疑，但調閱羅愛珍的相關個資，赫然發現她從2005年起，手機沒再通話，帳戶沒有金錢進出，信用卡、健保卡也通通沒再使用、繳費，甚至因為與大陸的家屬失聯，其兄長曾跨海寫信，向時任警政署長侯友宜求助；這時，警方研判係命案無誤，靈媒之言，並非無稽之談。

有了謝女的供詞，還必須找到屍體，否則根本沒辦法把香腸王列為犯罪嫌疑人，於是連偵傑調閱警方的「無名屍查詢系統」，發現在謝女供稱的地點，十年來只有一具女屍被發現，可是，登錄時間是2015年，於是被排除。

連偵傑轉而拜訪羅愛珍前夫，並採集兩人獨生子的DNA，比對刑事局建立的DNA檔案，這一比對之下，才知道原來一開始排除的女屍，就是羅愛珍，可能是承辦人員筆誤，把2005打成2015。

連偵傑告訴記者，冥冥中善惡自有報應，當初謝女被丟進大排裡，因全身赤裸，檢察官認定是他殺，交辦彰化縣警局某刑警偵查，但他漫不經心，當一般無名屍處理。



此外，警政署也曾在羅愛珍兄長跨海陳情後，命太平分局調查，但承辦人員敷衍了事，這兩名警察，後來都因案被撤職，離開警界。連偵傑說，當然是這兩名同仁行為不端才會出事，但或許是無形的力量導致東窗事發，也說不定。



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