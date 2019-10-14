電子三雄齊漲　台股大漲逾140點...再次突破「萬一」關卡

▲台股。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳心怡／台北報導

美國總統川普宣布與中國大陸達成第一階段協議，美股一路走揚，四大指數漲幅皆逾1%，其中，道瓊工業指數上週五大漲319點。台股今（14）日受此激勵，以11,004點開出、上漲115點。

截至上午9點25分，指數來到11,034點，上漲144點。

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電子三雄中，股王大立光（3008）開4540元，；台積電（2330）以291.5元開出、上漲3.19%；鴻海（2317）開74.3元、漲幅1.51%。

美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin)和中國大陸國務院副總理劉鶴，終於取得第一階段共識，內容涉及智慧財產權、金融服務開放，另外中國大陸也同意向美國採購至少高達400億美元的農產品。

川普原本預計15日針對2500億美元中國大陸輸美產品的關稅，從25％往上加碼到30％，在達成協議後也下令煞停。不過12月15日的另一波對大陸關稅加徵仍未有最後決定。

美股道瓊指數上漲 319.92 點，或 1.21%，收 26816.59 點。標普 500 指數上漲 32.14 點，或 1.09%，收 2970.27 點。那斯達克指數上漲 106.27 點，或 1.34%，收 8057.04 點。費城半導體指數上漲 35.34 點，或 2.27%，收 1591.13 點。