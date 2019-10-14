12元戳穿「人夫的秘密」！台鐵區間車查票　揪出列車長婚外情

▲新竹火車站。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

為了省12元吃上官司！新竹一名56歲的李姓女子與已婚的詹姓列車長發展婚外情；107年10月，李女購票準備搭乘區間車自新竹至湖口，但卻未花25元購買全票，反而是到自動售票機購買僅13元之半票，事後遭到汪姓列車長查驗時，李女還掏出詹男工作證影本，謊稱是詹男正宮，不料仍是遭到汪姓列車長識破，揪出這段婚外情，李、詹2人也因此遭到起訴。

起訴書指出，詹男在台鐵擔任列車長，但其不顧已婚身分與李女展開交往，甚至還私下將員工通勤車證、工作證影本交予李女。107年10月16日，李女為了節省12元的價差，在自動販賣機購買半票自新竹搭乘區間車返回湖口住處，不料行經新豐車站間時，卻遇上汪姓列車長查票，李女當即拿出詹男證件影本佐證，並謊稱自己就是詹的妻子；但汪姓列車長仍察覺蹊蹺，立即扣留證件影本，並通報站務員將李女帶往新豐車站辦公室查核身分。

面對火車站副站長詢問，李女仍然堅稱自己就是詹姓列車長正宮，並以忘記攜帶為由拒絕出示證件；為了取信現場眾人，李女還當場簽下詹男配偶本名、身分證字號、出生年月日等個人資料，供副站長查核，隨後便謊稱「有急事出去一下」逃離現場。

事後鐵路警察局介入調查，並通知詹男配偶許女到案說明，詹姓列車長得知後擔憂婚外情曝光，調查過程中相當緊張，謊稱自己日前將員工通勤車證、工作證影本交由老婆使用，但她卻不慎遺失，而遭人撿走、並冒用身分，「我不知道是誰冒用！」

但檢警深入調查卻發現，詹男這段婚外情愛得高調，台鐵內部不少員工都知道他有小三，2人還時常搭乘區間車幽會，因此警方也順利查出李女身分，最後依照詐欺得利未遂、偽造私文書罪嫌將李女起訴；而詹男也遭依未指定犯人誣告罪嫌起訴。

►「即日起，我退出老化黨。」

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