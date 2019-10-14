剛談完26K債務糾紛　8人深夜路邊聊天突遭砍...3人傷

▲徐男的戴姓（左）、林姓（右）友人受傷，被送往淡水馬偕醫院急救。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市淡水區14日凌晨1時許，北新路上的便利商店前爆發一起街頭砍人案。徐姓男子（28歲）日前曾借2萬6千元給友人，案發時才剛結束一場債務談判，原以為債務糾紛告一段落，一行8人在路邊聊天，孰料突然衝來一堆機車，出現10多名惡煞手持西瓜刀等利器，朝著他們猛砍，3人因此掛彩，全身多處刀傷被送醫急救，所幸均無生命危險。警方循線將4名犯嫌逮捕到案，供稱是因債務糾紛而動手傷人，警方訊後依照社會秩序維護法及傷害罪函送法辦。

▲ 警方到場，協助傷者送醫。（圖／記者游宗樺攝）

附近民眾表示，深夜聽到一群機車騎來的聲音，不久便傳出巨大爭吵聲，看到約10人拿出西瓜刀、安全帽、電擊棒和辣椒水等物品，攻擊在路邊的另一群人，不久便騎著機車揚長而去，只留下傷者及其友人在場。

▲ 徐男手臂遭到砍傷。（圖／記者游宗樺攝）

警消到場，發現林姓男子（28歲）全身多處刀傷，左大腿、右手及後背均遭砍傷，醫護人員現場替他包紮後，送上救護車，另外徐男及29歲的戴姓友人分別因左手肘割傷、背部遭刺，一同被送往淡水馬偕救治，並無生命危險。警方已將傷者的5名友人帶回派出所製作筆錄，釐清案發經過及原因。

▲案發時有多輛機車到場，持西瓜刀等武器攻擊被害人。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方調閱鄰近監視器，鎖定涉案機車的車牌號碼，於案發當日凌晨4時許將王男（23歲）等4名涉案男子帶回水碓派出所調查，初步了解是由於債務糾紛所引發，徐男曾經借錢給友人，期間產生2萬6千元的債務糾紛，原本雙方打算在案發現場談判，原本已經談好後，徐男等人在原地聊天，不料竟遭對方分騎多輛機車到場尋仇，警方訊後將依傷害罪及社會秩序維護法，將4名犯嫌函送法辦，

▲ 警方帶回涉案的4名男子。（圖／記者游宗樺翻攝）

他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

KTV歡唱酒後起衝突 警到場噴辣椒水制伏鬧事民眾法辦

酒後上廁所起爭議 淡水深夜多人當街打罵