成立50年只有1女獲獎　諾貝爾經濟學獎預測：美籍白人男性

▲去年諾貝爾經濟學獎得主 。（圖／翻攝自The Nobel Prize）



記者丁維瑀／綜合報導

諾貝爾經濟學獎（Nobel Prize in economics）今（14）日將於台灣時間下午5時45分頒發，該獎設立於1968年，當時是為了紀念瑞典中央銀行成立300週年，並於1969年首次頒布。《法新社》指出，諾貝爾獎沒有公開的入圍名單，但經濟學獎得主的形象可能是最容易預測的，一位55歲以上的美國籍白人男性。

根據報導，回首過去20年，四分之三的諾貝爾經濟學獎獲獎者都符合這個框架。分析人士認為，以色列裔美國學者安格麗斯特（Joshua Angrist）是今年的熱門人選，身為麻省理工學院教授的他，研究領域為勞動經濟學（labour economics）與教育經濟學（economics of education）。

來自瑞典林奈大學（Linnaeus University）的經濟學家佛洛萊（Hubert Fromlet）表示，以色列及美國籍的哈佛大學教授赫爾普曼（Elhanan Helpman）、美國普林斯頓大學國際經濟學教授格羅斯曼（Gene Grossman）也是熱門人選；兩人為國際貿易與增長領域的專家。

印度裔美國經濟學家巴格沃蒂（Jagdish Bhagwati）專門研究自由貿易，是哥倫比亞大學經濟學教授，同樣在被看好的名單中。根據他過往學生克魯曼（Paul Krugman）、也是2008年諾貝爾經濟學獎得主的說法，巴格沃蒂在阻止保護主義變得受人可敬方面，發揮巨大、微妙的作用；這與學院對自由市場以及自由貿易經濟學家的偏好一致。

斯德哥爾摩經濟學院教授達倫（Micael Dahlen）則表示，今年可能的獲獎者還包括3名女性，分別是美國研究國際貿易的克魯格（Anne Krueger）、出生古巴的美國經濟學家萊因哈特（Carmen Reinhart），她致力研究公債與成長，另一人則是法國經濟學家杜芙若（Esther Duflo）。如果其中一人獲得獎項，她將成為自美國政治經濟學家歐斯壯（Elinor Ostrom）於2009年被授予經濟學獎後，第二位獲得該獎項的女性。

▲諾貝爾經濟學獎並不在阿佛烈諾貝爾遺囑中。（圖／CFP）



諾貝爾經濟學獎成立50年來，女性方面只有一人獲獎，而上周2019年一系列的諾貝爾獎項得主中，也僅有波蘭作家朵卡萩（Olga Tokarczuk）這位女性。與其他1901年所頒布的諾貝爾獎項不同，經濟學獎是唯一並非由創辦人阿佛烈諾貝爾（Alfred Nobel）在1895年遺囑中所成立的獎項。

今年的每一項諾貝爾獎都能享有900萬瑞典克朗獎金（約台幣2830萬元），如果有多名得主，將會平分獎金。去年，諾貝爾經濟學獎當時頒發給美國經濟學家諾德豪斯（William Nordhaus）、羅莫（ Paul Romer），兩人建構「綠色增長」模型，展現出創新、氣候政策如何與經濟增長互相結合。

《衛報》指出，美國學者卡梅拉（Colin Camerer）、洛溫斯坦（George Loewenstein）的研究作品包括行為經濟學（behavioural economics）、神經經濟學（neuroeconomics），也被認為有機會奪獎。

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